مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم
أبو الغيط يدعم قرارات الحكومة اللبنانية بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله

الديب أبوعلي

أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم 3 مارس اتصالاً هاتفياً بالرئيس نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، أعرب خلاله عن دعمه للقرار المهم الذي اتخذته الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها كلها خارجة على القانون، وإلزام الحزب بتسليم سلاحه للدولة.

وأدان أبو الغيط في الوقت نفسه التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، معتبراً أن توسيع الهجمات من قبل إسرائيل يعكس سعياً مرفوضاً لاستغلال الظرف الحالي من أجل انتهاك سيادة لبنان، وتثبيت واقع الاحتلال المُدان والمخالف للقانون الدولي، داعياً إلى عودة كافة الأطراف للالتزام الدقيق باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر 2024.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أكد خلال الاتصال كذلك على أن القرار يعكس التطبيق العملي لخطة حصر السلاح التي كانت الحكومة قد أقرتها، وبدأ الجيش في تنفيذها، مشدداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ تلك الخطة من أجل الحفاظ على سيادة لبنان وبحيث يكون قرار الحرب والسلام عملياً محصوراً بيد الحكومة، بعيداً عن أية أجندات أخرى.

وقال المتحدث إن أبو الغيط شدد على أن الجامعة – وبمقتضى قراراتها على أعلى المستويات – تقف إلى جوار المصلحة الوطنية اللبنانية والتي تقتضي النأي بالنفس عن الصراع الدائر، والحيلولة دون سعي البعض إلى تصعيد يُحقق مصالح لا علاقة لها بلبنان.

