الخارجية القطرية تدعو مواطنيها بالخارج لتحميل تطبيقها لتسهيل التواصل معهم

دعت وزارة الخارجية القطرية، المواطنين المتواجدين خارج البلاد، إلى تحميل تطبيق الوزارة وتسجيل بياناتهم فيه، لتسهيل التواصل معهم في حالات الطوارئ.

وذكرت أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابطين التاليين لأجهزة IOS والأندرويد :https://apps.apple.com/us/app/mofa-qatar/id872456037

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mofa.gov.mofa_app&pcampaignid=web_share .

ودعت الوزارة، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم "الثلاثاء"، المواطنين القطريين بالخارج، لا سيما العالقين أو من يحتاجون إلى خدمات قنصلية، إلى التواصل مع البعثات الدبلوماسية لدولة قطر في الدول المتواجدين بها، والالتزام بتعليمات وإرشادات السلطات المحلية في تلك الدول.

وحثت الوزارة المواطنين على التواصل مع البعثات الدبلوماسية لدولة قطر في الخارج عند الحاجة أو في الحالات الطارئة عبر أرقام الطوارئ المخصصة لها، أو الاتصال على إدارة العمليات بوزارة الخارجية على الأرقام التالية: 0097440111000، و 0097440111140 ، و 0097440111104.