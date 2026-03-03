مدبولي: كل يوم يثبت حكمة القيادة المصرية في مواجهة الأزمات العالمية

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأحداث العالمية الأخيرة تؤكد حكمة القيادة السياسية المصرية في إدارة الأزمات، مشددًا على أن مصر تُعد من الدول القليلة التي تتمتع بالاستقرار والأمن والسلام في ظل ظروف عالمية معقدة.

إشادة دولية بالرؤية السياسية

أشار مدبولي، إلى أن رئيس البنك الدولي أبدى إعجابه بالرؤية السياسية وإدارة الدولة، معتبرًا ذلك رسالة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على إدارة شؤونها وتحقيق التنمية المستدامة.

استمرار الإصلاح الاقتصادي

وأكد رئيس الوزراء ، أن الدولة تواصل خطوات الإصلاح الاقتصادي بشكل مستمر لتسهيل دخول الاستثمارات من الداخل والخارج، مشددًا على أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين.

متابعة مستمرة للأسعار والطاقة

وشدد مدبولي ، على أن الحكومة تراقب باستمرار حركة الأسعار والطاقة لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع التأكيد على جاهزية الدولة لاتخاذ أي إجراءات ضرورية إذا خرجت الأسعار عن السيطرة، لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.