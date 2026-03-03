قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو .
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
المقادير:
• 4 وراك دجاج كاملة، منظفة وجافة
• 1 ملعقة صغيرة ملح
• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
• 1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
• 2 فص ثوم مهروس
• 4 ملاعق كبيرة صوص باربيكيو جاهز
• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
• 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
طريقة التحضير:
1. تتبيل الدجاج:
• في وعاء كبير، اخلط الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الثوم، عصير الليمون، و زيت الزيتون.
• ادهن وراق الدجاج بالتتبيلة جيد من جميع الجهات.
• غطي الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل (ويفضل 2-3 ساعات لنتيجة أفضل).
2. تجهيز الفرن:
• سخن الفرن على درجة حرارة 200° مئوية.
• ضع الوراكات في صينية فرن مبطنة بورق زبدة أو شبك فرن.
3. التحمير مع الصوص:
• ادهن وراق الدجاج بطبقة من صوص الباربيكيو.
• ضع الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة.
• بعد 25 دقيقة، اقلب الدجاج على الناحية الثانية وادهنه مرة أخرى بالصوص.
• اكمل الشوي لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يتحمر الدجاج بالكامل وينضج داخليًا.
4. التقديم:
• ارفع الوراكات من الفرن واتركها ترتاح 5 دقائق قبل التقديم.
• يقدم مع أرز أبيض أو سلطة جانبية وخبز فرنسي ساخن.