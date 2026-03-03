قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو .

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

المقادير:

• 4 وراك دجاج كاملة، منظفة وجافة

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

• 1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

• 2 فص ثوم مهروس

• 4 ملاعق كبيرة صوص باربيكيو جاهز

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير:



1. تتبيل الدجاج:

• في وعاء كبير، اخلط الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الثوم، عصير الليمون، و زيت الزيتون.

• ادهن وراق الدجاج بالتتبيلة جيد من جميع الجهات.

• غطي الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل (ويفضل 2-3 ساعات لنتيجة أفضل).



2. تجهيز الفرن:

• سخن الفرن على درجة حرارة 200° مئوية.

• ضع الوراكات في صينية فرن مبطنة بورق زبدة أو شبك فرن.



3. التحمير مع الصوص:

• ادهن وراق الدجاج بطبقة من صوص الباربيكيو.

• ضع الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة.

• بعد 25 دقيقة، اقلب الدجاج على الناحية الثانية وادهنه مرة أخرى بالصوص.

• اكمل الشوي لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يتحمر الدجاج بالكامل وينضج داخليًا.



4. التقديم:

• ارفع الوراكات من الفرن واتركها ترتاح 5 دقائق قبل التقديم.

• يقدم مع أرز أبيض أو سلطة جانبية وخبز فرنسي ساخن.