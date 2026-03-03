قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما أو قيمته مالاً ويراعي مصلحة الفقير
سفير مصر ببيروت: العمل الدبلوماسي الملاذ الوحيد لحماية استقرار لبنان والحفاظ على سيادته
وزير الزراعة: نستهدف رفع كميات توريد القمح هذا العام لـ5 ملايين طن
وزير التعليم يوجه بتوفير سبورات ذكية لمدرسة مستشفى 57357
البحرين: تدمير 73 صاروخًا و91 طائرة مسيرة إيرانية معادية
بعد برشلونة.. أتلتيكو مدريد يستهدف ضم مرموش الصيف المقبل لتدعيم الهجوم
وزير التعليم يزور مستشفى57357 لعلاج سرطان الأطفال..ويؤكد: أبطال يعالجون أبطال
توقف تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي
غضب أمريكي بعد اعتراف "روبيو".. إسرائيل دفعت واشنطن إلى الحرب مع إيران
الكاف يخطط لإقالة رئيس الهيئات القضائية بعد جدل قرارات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال
الدفاع الإماراتية: نمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا للتصدي للتهديدات ولن نقبل المساس بأمن الدولة
الدفع بـ 26 سيارة إسعاف.. إصابة 34 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
رنا عصمت

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو . 

 

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو 

المقادير:
•  4 وراك دجاج كاملة، منظفة وجافة
•  1 ملعقة صغيرة ملح
•  ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
•  1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
•  2 فص ثوم مهروس
•  4 ملاعق كبيرة صوص باربيكيو جاهز
•  2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
•  1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير:


1. تتبيل الدجاج:
• في وعاء كبير، اخلط الملح،  الفلفل الأسود،  البابريكا،  الثوم،  عصير الليمون، و زيت الزيتون.
• ادهن وراق الدجاج بالتتبيلة جيد من جميع الجهات.
• غطي الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل (ويفضل 2-3 ساعات لنتيجة أفضل).


2. تجهيز الفرن:
• سخن الفرن على درجة حرارة 200° مئوية.
• ضع الوراكات في صينية فرن مبطنة بورق زبدة أو شبك فرن.


3. التحمير مع الصوص:
• ادهن وراق الدجاج بطبقة من صوص الباربيكيو.
• ضع الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة.
• بعد 25 دقيقة، اقلب الدجاج على الناحية الثانية وادهنه مرة أخرى بالصوص.
• اكمل الشوي لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يتحمر الدجاج بالكامل وينضج داخليًا.


4. التقديم:
• ارفع الوراكات من الفرن واتركها ترتاح 5 دقائق قبل التقديم.
• يقدم مع أرز أبيض أو سلطة جانبية وخبز فرنسي ساخن.

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو دبابيس مشوية طريقة الدبابيس بصوص الباربيكيو دبابيس بصوص الباربيكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي

أرامكو

أرامكو تبلغ مشترين للنفط بتحميل الشحنات من ميناء ينبع على البحر الأحمر

المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية

الدفاع الإماراتية: لم ولن نقبل أي انتهاك لسيادة وسلامة أراضينا

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد