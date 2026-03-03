البترول: استيراد الغاز عبر البحر المتوسط ومصر لن تتأثر بإغلاق مضيق هرمز

أكد الدكتور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لن تتأثر بأي تداعيات محتملة لإغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن استيراد الغاز يتم عبر البحر المتوسط، مع وجود خطط وتأمين كامل لإمدادات الطاقة.

تأمين الغاز والطاقة استعدادًا للصيف

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن هناك خطة صيانة شاملة لمحطات الغاز استعدادًا لفصل الصيف، بالإضافة إلى وجود 3 فنادق غاز تعمل على ضمان استقرار الإمدادات، مع متابعة مستمرة لحركة السفن والتوريد البحري.

تنوع الإمدادات واتفاقيات دولية

وأشار بدوي إلى أن مصر تعتمد على تنوع مصادر الغاز والطاقة، مع اتفاقيات مع دول مختلفة، لضمان توفير المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار، بما يدعم استقرار السوق المحلي.

دعم قطاع الصناعة والزراعة

وأكد وزير البترول أن استقرار إمدادات الطاقة يضمن توفير الوقود اللازم لقطاعي الصناعة والزراعة، بما يسهم في استمرار الإنتاج وحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات خارجية.