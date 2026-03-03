صراع القمة يشتعل.. من يحسم لقب هداف الدوري المصري؟

اشتعل سباق الدوري المصري مع ختام الجولة العشرين سواء على مستوى الهدافين أو في صراع القمة بعدما فرض أكثر من اسم نفسه بقوة في المشهد، بينما نجح الزمالك في اعتلاء الصدارة منفردا مستغلا تعثر منافسيه.

ثلاثي الأهلي والزمالك يتقاسم صدارة الهدافين

فرض الثلاثي محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي وناصر ماهر لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي وعدي الدباغ لاعب الزمالك أنفسهم على قمة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 20، بعدما وصل كل منهم إلى 7 أهداف، في سباق تهديفي مشتعِل يعكس قوة المنافسة هذا الموسم.

ويلاحق الثلاثي المتصدر كل من:

1ـ تريزيجية "الأهلي": 7 أهداف

2ـ ناصر ماهر "الزمالك": 7 أهداف

3ـ عدي الدباغ "الزمالك": 7 أهداف

4ـ صديق أوجولا "سيراميكا": 6 أهداف

5ـ صلاح محسن "المصري": 6 أهداف

6ـ علي سليمان "كهرباء الإسماعيلية": 6 أهداف

7ـ فخري لاكاي "سيراميكا": 5 أهداف

8ـ عبد الرحيم دغموم "المصري": 5 أهداف

9ـ عمر الساعي "المصري": 5 أهداف

ويبدو أن الجولات المقبلة ستشهد استمرار الصراع على لقب الهداف خاصة مع تقارب المعدلات التهديفية بين أكثر من لاعب وتأثير ذلك المباشر على ترتيب فرقهم.

صراع المربع الذهبي يشتعل

لم تقتصر الإثارة على سباق الهدافين، بل امتدت إلى قمة جدول الترتيب، حيث أسفرت الجولة 20 عن تغييرات مؤثرة في شكل المنافسة على اللقب، بعدما تعثر ثلاثي القمة في الوقت الذي نجح فيه الزمالك في حسم مواجهته المهمة.

وتجمد رصيد كل من بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا عند 37 نقطة، ليتساووا في عدد النقاط، بينما استغل الزمالك الموقف وابتعد بالصدارة.

هذا التزاحم في النقاط بين فرق المربع الذهبي يعكس شراسة المنافسة هذا الموسم، في ظل تقارب المستويات الفنية وتبادل النتائج بين الكبار.

الزمالك يغرد منفردًا في الصدارة

نجح الزمالك في فض الاشتباك على القمة بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، عقب فوزه الثمين على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة ذاتها، ليبتعد بفارق 3 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه.

وخاض الفريق الأبيض حتى الآن 18 مباراة في مشواره بالدوري حقق خلالها 12 انتصارا، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى خسارتين فقط مسجلًا 31 هدفًا مقابل 12 هدفًا سكنت شباكه، في أرقام تعكس صلابته الدفاعية وفعاليته الهجومية.

ومع اقتراب نهاية الدور الأول تبدو ملامح المنافسة أكثر وضوحًا، لكن الصراع لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات، سواء في سباق القمة أو على مستوى هدافي البطولة، ما ينبئ بجولات حاسمة قد تعيد ترتيب الأوراق من جديد.