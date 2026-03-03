مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل

أكدت وزارة دفاع إيران، أن المدة الزمنية لقدرتنا على المقاومة وشن عمليات هجومية تفوق التوقعات الأمريكية والإسرائيلية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت وزارة الدفاع الإيرانية:" سنستخدم أسلحتنا المتقدمة مع مرور الوقت".

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة سي إن إن اتساع فجوة الانقسام داخل الشارع الأمريكي بشأن الضربات على إيران. وبين الاستطلاع أن 59% من الأمريكيين يعارضون العملية العسكرية، مقابل 41% يؤيدونها، مع تسجيل نسبة الرفض القوي ضعف نسبة التأييد القوي، ما يعكس حالة تحفظ عميقة تجاه الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة.

كما كشف الاستطلاع أن 60% من المشاركين لا يثقون في وجود خطة واضحة لدى الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع تداعيات الأزمة، في مؤشر على تنامي الشكوك حول الاستراتيجية طويلة المدى للإدارة.

وفي السياق ذاته، رأى 62% أنه يتعين الحصول على موافقة الكونجرس قبل الإقدام على أي عمل عسكري إضافي، وهو ما يعيد تسليط الضوء على الجدل الدستوري المتعلق بصلاحيات إعلان الحرب ودور السلطة التشريعية في الرقابة على القرارات العسكرية.