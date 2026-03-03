قفزة جديدة لهنا جودة في التصنيف العالمي لتنس الطاولة

واصلت هنا جودة، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، تقدمها على الساحة الدولية بعدما ارتقت مركزين في التصنيف العالمي الجديد لتحتل المركز الخامس والعشرين عالميًا، في خطوة جديدة تعكس ثبات مستواها وتطور أدائها خلال الفترة الأخيرة.

ويعد هذا التقدم امتدادًا لمسيرة اللاعبة الشابة التي تواصل فرض اسمها بقوة بين نخبة لاعبات العالم، رغم المنافسة الشرسة في التصنيف الدولي، خاصة في ظل سيطرة مدارس شرق آسيا على المراكز الأولى.

وفي المقابل، حافظ عمر عصر، نجم منتخب مصر، على موقعه في المركز الثاني والثلاثين عالميًا في تصنيف الرجال دون تغيير، بينما استقرت دينا مشرف في المركز الخامس والأربعين عالميًا في تصنيف السيدات.

ويعكس هذا الاستقرار حفاظ الثنائي على مكانتهما بين كبار اللعبة، في وقت يسعى فيه المنتخب الوطني لمواصلة التقدم على مستوى البطولات الدولية خلال الموسم الجاري.

وكانت هنا جودة قد شاركت مؤخرًا في بطولة سماش الدولية المقامة في سنغافورة، حيث قدمت مستويات قوية قبل أن تودع منافسات فردي السيدات من دور الـ32 عقب خسارتها أمام اليابانية ميوا هاريموتو بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وقبل تلك المواجهة، حققت هنا فوزًا مهمًا في دور الـ64 على زميلتها دينا مشرف بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في لقاء مصري خالص شهد ندية كبيرة بين اللاعبتين.