ممدوح عباس يعاتب الجماهير .. ويناشد وزير الداخلية لهذا السبب

أشاد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الشرفي، بالأجواء الجماهيرية من مباراة بيراميدز الأخيرة، مطالبًا بضرورة زيادة السعة الجماهيرية في الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وكتب ممدوح عباس عبر أكس: عاتب على أبنائي من الألتراس عدم حضورهم مباراة بيراميدز و أشكرهم في نفس الوقت لإتاحة هذه الفرصة الذهبية لحضور هذا الجمهور الغفير من عائلات القاهرة و الذي تجاوز حوالي ١٠ آلاف مشجع.



وتابع : وأناشد السيد اللواء وزير الداخلية أن يوافق على زيادة السعه الاستيعابية للاستادات الى ٧٠٪.



واستكمل :و أشكر إدارة نادي بيراميدز التي سمحت بدخول هذه الأعداد لتؤازر فريقاً سيلعب أمام فريقها،أما عن المباراة، كانت أعصابي مشدودة و لكن كنت سعيدا بهذا الأداء الذي جعلني أصدق أنني أشاهد مباراة في الدوري الأسباني أو الإنجليزي.



و أضاف:أما عن حضور هذا الجمهور، فأرجو أن يتكرر كثيرا و أرجو أن نرى العائلات التي جاءت لتشجع ، و تذكرت الأيام الخوالي في الستينات و السبعينات و الثمانينات و التسعينات و شبعت طربا و حماسا بهم، و الزمالك زمالك و لو كره الحاقدون.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، تقديرًا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل، وإسهامات واضحة ومواقف مشرفة تزيد على نصف قرن، بما يعكس انتماءً صادقًا وحرصًا دائمًا على رفعة كيان الزمالك العظيم.



واعرب مجلس إدارة النادي عن خالص تقديره واعتزازه بهذه الجهود، مُثمنًا ما بذله من عطاء مخلص، بما يُسهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره العريضة.

ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص النادي على تكريم رموزه المخلصين، الذين كان لهم دورٌ بارزٌ في مسيرة النادي ودعم النجاح والاستقرار.

كما يتمنى مجلس الإدارة لـ ممدوح عباس دوام التوفيق والسداد والصحة.