تامر عبد الحميد: الزمالك يدرس منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي

أثار تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق الجدل في منشور عبر حسابه على فيسبوك، بشأن مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكتب تامر عبد الحميد: "من غير ضحك... شلة حسين لبيب عملوا أجتماع اليوم واخدوا قرار أن ممدوح عباس (الرئيس الفعلي للزمالك) يبقي رئيسا شرفيا للزمالك".

ويستعد فريق الزمالك لخوض عدد من المباريات المهمة خلال شهر رمضان المبارك في الدوري المصري والكونفدرالية الإفريقية.

وضمن الزمالك التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية عقب صدارته لجدول المجموعة برصيد 11 نقطة.

الزمالك × الاتحاد السكندري - يوم الجمعة 6 مارس - الساعة 9:30 مساءً في الدوري المصري

الزمالك × إنبي - يوم الأربعاء 11 مارس - الساعة 9:30 مساءً في الدوري المصري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك - أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.