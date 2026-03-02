أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟

وجهت الإعلامية أميرة بدر، سؤال لأمير مرتضى منصور، :«ماذا ستفعل لو أصبحت رئيسًا للنادي الأهلي؟»، وأجاب ساخرًا: "هبيع النادي الأهلي للزمالك".

وقال أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار،: «لو أصبحت وزيرًا للشباب والرياضة، سأحل كلا من مجلس اتحاد الكرة ومجلس الزمالك.. هحل الاتنين».

واختار أمير مرتضى منصور، هاني أبو ريدة على حساب جمال علام في مقارنة بينهما، مؤكدًا ان نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، هو اللاعب المخلص للزمالك، وذلك خلال رده على سؤال: «مين مخلص أكتر للزمالك، ميدو ولا شيكابالا؟».

وتابع: «كلام وتصريحات أحمد سليمان ورئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب، يتسببون في وقوع الضرر على نادي الزمالك، النادي بيضر أكتر، من تصريحاتهم».