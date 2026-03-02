الجيش الإيراني يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق خرم أباد | شاهد

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، مقطع فيديو، يُزعم أنه يُظهر إسقاط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق إيران.

ووفقًا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أُسقطت الطائرة المسيرة فوق خرم آباد.

وحددت "تسنيم"، الطائرة المسيرة، بأنها من طراز “هيرميس 450”، على الرغم من أن اللقطات تُظهر على ما يبدو طائرة مسيرة من طراز “هيرون”.



وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن سلاح الجو، غارات، على مقر وزارة الاستخبارات الإيرانية في العاصمة طهران، بالإضافة إلى قصف مقرات قيادة ومعسكرات تابعة لقوى الأمن الداخلي والتي تتولى المسؤولية عن قمع الاحتجاجات ضد النظام.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه هاجم أكثر من 10 مقرات قيادة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وهي “جهاز الاستخبارات الرئيسي للنظام الإيراني”، بالإضافة إلى “مقر قيادة لفيلق القدس”.