قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أفضل دعاء في جوف الليل لمغفرة الذنوب.. كلمات مستجابة خلال شهر رمضان
ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق
بعد أنباء انسحاب إيران.. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
عطاء مخلص.. مجلس الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي
10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

خالد عامر
خالد عامر
خالد عامر

في توقيت دقيق تشهده المنطقة تأتي المناسبة السنوية لإفطار القوات المسلحة المصرية بحضور الرئيس السيسي لتتجاوز كونها مجرد مناسبة احتفاليه أو مناسبة اجتماعية تقليدية لكنها في هذا العام تاتي كإشارة استراتيجية صيغت بلغة الأمن تترجم فيها لغة القوة إلى خطاب سياسي وأمني واضح مصر حامية السلام وصانعة التوازن ورافضة للانجرار وراء رغبات الآخرين في صراعات مسلحة ومدركة تماما أن أمنها القومي يمتد جذوره في أعماق الاقتصاد والماء والغذاء.

ففي الأوقات التي تشتعل فيها حدود الدول ويشعر فيها الشارع العربي بالمخاوف من امتداد لهيب الحروب إليهم يتصدر الاطمئنان قائمة الأولويات المصرية وكان هذا واضح في حفل إفطار القوات المسلحة هذا العام الحفل الذي حمل في طياته رسالة مزدوجة للشعب المصري مفادها أن مؤسستكم العسكرية صاحبة العقيدة الراسخة تمتلك زمام الأمور وللإقليم أن مصر هي الآمنة الثابته الذي تدور حولها المتغيرات ولا تتغير وهي صمام الأمان للجميع والطمأنينة هنا لا تعني الغفلة عن الخطر بل تعني السيطرة على المشهد.

فالدولة المصرية تدرك أن الخوف عدو لعجلة الإنتاج والقلق قاتل لمناخ الاستثمار وبالتالي فإن تهدئة الرأي العام هو جزء من منظومة الأمن القومي بقدر أهمية تأمين الحدود الجيش والشعب على مائدة واحدة يرسلان رسالة بأن الالتحام هو خط الدفاع الأول قبل أي دبابة أو صاروخ

ففي عالم تجبر فيه الدول الصغرى على اختيار طرف تحتمي تحت عبائتة تأتي مصر لتؤكد أن مصالحها القومية وامنها هي الثوابت الوحيده الذي تنحاز إليها القيادة السياسية فمصر لا تغلق أبوابها بل تفتحها للجميع كوسيط نزيه وكقوة إقليمية تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع كل الفاعلين لضمان تدفق المعلومات والقدرة على الوساطة هذا النهج يحمي العمق العربي والإفريقي لمصر من أن يصبح ساحة لتصفية حسابات دولية ويؤكد أن القرار المصري يصاغ في القاهرة فقط.

ولا يكتمل فهم الرسالة الاستراتيجية لإفطار القوات المسلحة دون الربط بين الاستقرار السياسي والأمن الاقتصادي في عالم تعتمد فيه التجارة العالمية على الممرات المائية فإن أي تصعيد في البحر الأحمر أو الخليج يهدد مباشرة حركة الملاحة في قناة السويس شريان الاقتصاد المصري واستقرار المنطقة يعني استقرار التدفقات المالية وحماية لمكاسب التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

والفوضى في المنطقة تعني تهديدا للموارد الاستراتيجية ومصر تدرك أن أمنها المائي والغذائي مرتبط باستقرار دول الجوار ولا يمكن بناء سور عالي يحمي مصر بينما يحترق دول المنطقة لأن بارود الحروب يصل حتما إلى المزروعات ومصادر المياه لذالك فإن الدعوة للاستقرار هي دعوة لحماية لقمة العيش وقطرة الماء للمواطن المصري البسيط قبل أن تكون حماية للأرض.

وهنا يظهر دور الدبلوماسية العسكرية حيث تلعب القوات المسلحة دورا محوريا يتجاوز القتال إلى بناء الجسور عبر التدريبات المشتركة والزيارات الرسمية والتي ترسل رسائل طمأنة للشركاء الإقليميين بأن مصر قوة استقرار وليس قوة تهديد مصر بجيشها العريق وقدراتها الدفاعية الهائلة هي من تملك رفاهية اختيار التفاوض أما الضعيف يحارب لأنه لا يملك خيارا والقوي يتفاوض لأنه يملك البدائل ويدرك أن الاستقرار هو الطريق الوحيد للتنمية.

الرسالة واضحة والباب مفتوح دائما للحلول السياسية لكن اليد التى تحمل السلاح جاهزة لحماية الأرض إذا ما انتهك الآخر خطوط السيادة هذا هو مفهوم السلام المسلح الذي يضمن احترام الجميع لمصر.

وبقراءة مشهد إفطار القوات المسلحة تمنحنا اليقين بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دورها كدولة ارتكاز في الشرق الأوسط الرسالة النهائية هي أن الاستقرار ليس هبة بل هو صناعة تتطلب حكمة وصبرا وقوة ردع كافية لجعل الجميع يفضلون لغة الحوار على لغة الدمار دمج الأبعاد الاقتصادية والوجودية مع الرؤية العسكرية يؤكد أن مصر لا تحمي حدودها فقط بل تحمي مستقبل أبنائها واقتصادها ومواردها مصر تقول للعالم بلسان حال جيشها وشعبها نحن هنا لنحمي أنفسنا ولننبني منطقتنا ولن نسمح لأحد بأن يحول أرضنا إلى ساحة حرب لأن سلامنا هو طريق تنميتنا وأمننا هو ضمان مستقبل اولادنا حفظ الله مصر حفظ الله الجيش.

الرئيس السيسي الاقتصاد الغذاء القوات المسلحة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

مستشار بالحرس الثوري الإيراني: سنلقي السفن العابرة لمضيق هرمز في النار

القيادة المركزية الأمريكية: العمليات القتالية الرئيسية مستمرة وجهودنا للرد متواصلة

القيادة المركزية الأمريكية: العمليات القتالية الرئيسية مستمرة وجهودنا للرد متواصلة

طهران

طهران تحت القصف.. إسرائيل تدعو المدنيين للابتعاد عن محيط التلفزيون الإيراني

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

المزيد