الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أفضل دعاء في جوف الليل لمغفرة الذنوب.. كلمات مستجابة خلال شهر رمضان
ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق
بعد أنباء انسحاب إيران.. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
عطاء مخلص.. مجلس الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي
10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو
رياضة

عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله

محمد بدران   -  
يارا أمين

حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على استقبال زملائه في الفريق داخل منزله، احتفالًا بشهر رمضان المبارك.

وشارك صلاح جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من الصور التي جمعت لاعبي ليفربول خلال تواجدهم في منزله احتفالا بهذه المناسبة.

مستقبل صلاح مع الريدز

وتتصاعد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى احتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم ارتباطه بعقد ممتد مع الفريق حتى صيف 2027. 

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية ومنها تقرير شبكة بي بي سي البريطانية، فإن مستقبل قائد منتخب مصر بات محل تساؤل مجددًا، خاصة بعد فترة من الهدوء أعقبت توقيعه عقدًا جديدًا في أبريل الماضي، مدّد من خلاله استمراره لعامين إضافيين داخل ملعب أنفيلد. 

لكن بداية الموسم الحالي أعادت فتح باب الشائعات، في ظل حديث عن توتر في العلاقة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، وهو ما زاد من احتمالات مغادرته للفريق.

