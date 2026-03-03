عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله

حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على استقبال زملائه في الفريق داخل منزله، احتفالًا بشهر رمضان المبارك.

وشارك صلاح جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من الصور التي جمعت لاعبي ليفربول خلال تواجدهم في منزله احتفالا بهذه المناسبة.

مستقبل صلاح مع الريدز

وتتصاعد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى احتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم ارتباطه بعقد ممتد مع الفريق حتى صيف 2027.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية ومنها تقرير شبكة بي بي سي البريطانية، فإن مستقبل قائد منتخب مصر بات محل تساؤل مجددًا، خاصة بعد فترة من الهدوء أعقبت توقيعه عقدًا جديدًا في أبريل الماضي، مدّد من خلاله استمراره لعامين إضافيين داخل ملعب أنفيلد.

لكن بداية الموسم الحالي أعادت فتح باب الشائعات، في ظل حديث عن توتر في العلاقة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، وهو ما زاد من احتمالات مغادرته للفريق.