ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم داخل البنوك المصرية، مع اختلاف طفيف بين البنوك في مستويات الشراء والبيع.
وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك HSBC عند 13.110 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع بين 13.126 و13.143 جنيه في أغلب البنوك، مع وجود فروق أكبر في بعض البنوك الخاصة.
أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك
HSBC:
13.110 جنيه للشراء، 13.140 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي: 13.102 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع
QNB الأهلي:
13.098 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع
البنك المركزي المصري: 13.093 جنيه للشراء، 13.139 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 13.088 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.088 جنيه للشراء، 13.126 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 13.069 جنيه للشراء، 13.109 جنيه للبيع
بنك مصر: 13.064 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 13.064 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 13.046 جنيه للشراء، 13.143 جنيه للبيع
كريدي أجريكول مصر: 13.030 جنيه للشراء، 13.140 جنيه للبيع
بنك البركة مصر: 13.025 جنيه للشراء، 13.131 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني NBK: 12.961 جنيه للشراء، 13.263 جنيه للبيع
البنك العقاري المصري العربي: 12.771 جنيه للشراء، 13.130 جنيه للبيع