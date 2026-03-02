شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وغزل المحلة بالدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري مع غزل المحلة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء الاثنين على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل غزل المحلة هدف التقدم عن طريق جيمي موانجا في الدقيقة 21 قبل أن يلغي حكم الفيديو الهدف بداعي وجود تسلل.

شكيل الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة

محمود جنش في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ومصطفى إبراهيم وكريم الديب في الدفاع، ومحمود دونجا ومحمود عماد وأبو بكر ليادي في الوسط، ويسري وحيد وفادي فريد ومابولولو في الهجوم.

بدلاء الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة

صبحي سليمان ومحمود شبانة وأحمد عاطف ونور علاء ومؤمن شريف وعبد الرحمن بودي وأفشة ومحمد توني وجون إيبوكا.