السعودية تعزي الكويت في استشهاد رقيبين بالقوات البحرية بسبب الهجمات الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الاثنين عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية.

وعبرت الخارجية السعودية في بيانها، عن تضامن المملكة مع دولة الكويت الشقيقة في هذا المصاب، ووضعها كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، مع خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

‏وأعلنت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي، اليوم الاثنين استشهاد رقيب ثان جراء الهجمات الإيرانية ضد الكويت.

وأصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانا نعت فيه شهيد العلميات الحربية رقيب عبدالعزيز عبدالمحسن داخل ناصر أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي.

أوضح بيان الأركان الكويتية أن الرقيب استُشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة، بحسب ما أفادت به صحيفة القبس الكويتية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي ، استشهاد الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي مساء اليوم الاثنين أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.