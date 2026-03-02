قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

منحة التموين
منحة التموين
محمد غالي

منحة التموين يبحث عنها المواطنين خلال الأيام الماضية، عقب إعلان الحكومة صرف دعم استثنائي بقيمة 400 جنيه يضاف إلى بطاقات التموين، ضمن خطة الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا خلال عام 2026. 
ويستهدف هذا الدعم تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة للمستفيدين من المنظومة التموينية.

منحة التموين

موعد صرف منحة التموين وآلية إخطار المستحقين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المنحة اعتبارا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، على أن يستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن.

وأوضح وزير التموين، شريف فاروق، أن الوزارة اعتمدت منظومة واضحة لإخطار المستحقين، تشمل:

رسائل نصية (SMS) ترسل إلى رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.
إشعار على بون صرف الخبز يظهر عند الحصول على الخبز المدعم، لضمان وصول المعلومة لجميع المستحقين.

صرف المنحة خلال شهر رمضان

وجه الوزير بمد ساعات عمل منافذ صرف التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميا خلال شهري مارس وأبريل 2026، لتبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل بدلا من التاسعة مساء، بهدف تقليل التكدس وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.

كما أتيح للمستفيدين صرف قيمة المنحة على دفعات تصل إلى أربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يمنح الأسر مرونة في توزيع مبلغ الـ400 جنيه وفق احتياجاتها دون إلزام بصرفه دفعة واحدة.

منحة التموين

الفئات المستحقة للمنحة

تصرف المنحة وفق معايير محددة تضعها الوزارة، تشمل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة. 
وفي حال عدم تلقي إشعار بالاستحقاق، فهذا يعني أن البطاقة غير مدرجة ضمن المرحلة الحالية، مع إمكانية مراجعة منفذ التموين للتحقق من الحالة.

وأكدت الوزارة أن الصرف يستمر لمدة شهرين (مارس وأبريل 2026)، بإجمالي تكلفة تقديرية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه.

أماكن صرف السلع والدعم الإضافي

يتم صرف السلع التموينية والدعم الاستثنائي من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل:

المجمعات الاستهلاكية
مشروع “جمعيتي”
بدالي التموين

ويحق للمواطن اختيار السلع التي تناسب احتياجاته في حدود القيمة المقررة للبطاقة، سواء من الدعم الإضافي أو المخصص الشهري المعتاد.

منحة التموين

قائمة السلع المتاحة وأسعارها

حددت الوزارة سقفا شهريا للصرف لضمان العدالة في التوزيع، وجاءت أبرز السلع على النحو التالي:

السكر الحر: حتى 4 كجم بسعر 28 جنيها للكيلو
الأرز المعبأ: حتى 3 كجم بسعر 24 جنيها للكيلو
زيت الطعام: حتى 3 عبوات بسعر 48 جنيها (700 مل) أو 54 جنيها (800 مل)
المكرونة (350 جم): حتى 6 عبوات بسعر 8.5 جنيه للعبوة

منحة التموين التموين بطاقات التموين استثنائي بقيمة 400 جنيه 400 جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي

انتشار على خط النار.. حشود إسرائيلية على الحدود اللبنانية والسورية

السفارة الأمريكية في عمّان

إجلاء مؤقت لموظفي السفارة الأمريكية في عمّان بسبب “تهديد” غير محدد

الجيش الكويتي

خلال الهجمات الإيرانية.. الجيش الكويتي يعلن استشهاد رقيب ثان من القوات البحرية

بالصور

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد