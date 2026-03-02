منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

منحة التموين يبحث عنها المواطنين خلال الأيام الماضية، عقب إعلان الحكومة صرف دعم استثنائي بقيمة 400 جنيه يضاف إلى بطاقات التموين، ضمن خطة الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا خلال عام 2026.

ويستهدف هذا الدعم تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة للمستفيدين من المنظومة التموينية.

منحة التموين

موعد صرف منحة التموين وآلية إخطار المستحقين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المنحة اعتبارا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، على أن يستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن.

وأوضح وزير التموين، شريف فاروق، أن الوزارة اعتمدت منظومة واضحة لإخطار المستحقين، تشمل:

رسائل نصية (SMS) ترسل إلى رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

إشعار على بون صرف الخبز يظهر عند الحصول على الخبز المدعم، لضمان وصول المعلومة لجميع المستحقين.

صرف المنحة خلال شهر رمضان

وجه الوزير بمد ساعات عمل منافذ صرف التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميا خلال شهري مارس وأبريل 2026، لتبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل بدلا من التاسعة مساء، بهدف تقليل التكدس وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.

كما أتيح للمستفيدين صرف قيمة المنحة على دفعات تصل إلى أربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يمنح الأسر مرونة في توزيع مبلغ الـ400 جنيه وفق احتياجاتها دون إلزام بصرفه دفعة واحدة.

منحة التموين

الفئات المستحقة للمنحة

تصرف المنحة وفق معايير محددة تضعها الوزارة، تشمل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وفي حال عدم تلقي إشعار بالاستحقاق، فهذا يعني أن البطاقة غير مدرجة ضمن المرحلة الحالية، مع إمكانية مراجعة منفذ التموين للتحقق من الحالة.

وأكدت الوزارة أن الصرف يستمر لمدة شهرين (مارس وأبريل 2026)، بإجمالي تكلفة تقديرية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه.

أماكن صرف السلع والدعم الإضافي

يتم صرف السلع التموينية والدعم الاستثنائي من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل:

المجمعات الاستهلاكية

مشروع “جمعيتي”

بدالي التموين

ويحق للمواطن اختيار السلع التي تناسب احتياجاته في حدود القيمة المقررة للبطاقة، سواء من الدعم الإضافي أو المخصص الشهري المعتاد.

منحة التموين

قائمة السلع المتاحة وأسعارها

حددت الوزارة سقفا شهريا للصرف لضمان العدالة في التوزيع، وجاءت أبرز السلع على النحو التالي:

السكر الحر: حتى 4 كجم بسعر 28 جنيها للكيلو

الأرز المعبأ: حتى 3 كجم بسعر 24 جنيها للكيلو

زيت الطعام: حتى 3 عبوات بسعر 48 جنيها (700 مل) أو 54 جنيها (800 مل)

المكرونة (350 جم): حتى 6 عبوات بسعر 8.5 جنيه للعبوة