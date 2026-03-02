علي معلول : الأهلي منحنى الشهرة والمال ..وينقصني لقب مع المنتخب

أعرب علي معلول نجم الأهلي السابق عن سعادته بالعودة من جديد للصفاقسي التونسي وسط أهله وأصدقائه وبيته.

وعن أشهر ألقابه “ معلول ملك الحلول ” قال التونسي الذهبي في لقاء مع Hashtag Media Tunisia : اللقب أطلق علي في مصر وتونس ولكن حصل على لمعة مختلفه في مصر وفرحان باللقب دا.

وأوضح: بدأ اللعب في سن صغير حينما ظهرت موهبتي وقدرتي على اللاعب مع لاعبين أكبر مني في العمر فاحترفت اللعبة.

وبيواصل معلول : دخلت اختبارات الصفاقسي التونسي ومن المرة الأولى نجحت وبدأت مشواري داخل الفريق حتى الفريق الأول.

وعن مدى رضاه عن مسيرته قال : لعبت 9 في الأهلي حصلت على عدد كبير من الألقاب والجماعية والفردية ومازال ينقصني لقب مع المنتخب التونسي.

وأضاف : عشت في تونس ومصر ولم أعيش في أوروبا لمعرفة الشهرة لكن في مصر عرفت معنى الشهرة بحق خصوصا باللعب في النادي الأهلي وعدد جماهيره الكبيرة

وأوضح : في مصر الكرة شئ مقدس ويحبونها بشكل كبير عكس تونس عقليتنا مختلفه والشهرة والفلوس وكل شئ في الأهلي

واختتم علي معلول تصريحاته قائلا : جمهور الأهلي يحبني كثيرا وأنا أحببتهم وعلاقتي بهم ممتازة وقائمة على الود والاحترام.