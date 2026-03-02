الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عدة اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية، بداية من النسخ المقبلة بهدف الرفع من جودة التدريب والاحتراف على مستوى الأندية والمنتخبات

يأتي في مقدمة الاشتراطات الجديدة من قبل كاف إلزامية المنتخبات بتواجد مدربة واحدة على الأقل ضمن الأجهزة الفنية في جميع مسابقات الكرة النسائية في مقدمتها بطولة كأس الأمم الإفريقية

وبموجب القرار الجديد، يشترط على المدرب الرئيسي في كأس الأمم الإفريقية للكرة النسائية، ودوري الأبطال الإفريقي الحصول رخصة CAF A أو CAF PRO، فيما يُلزم المدرب المساعد برخصة CAF B أو ما يعادلها

أما في فئات الشابات والناشئات (أقل من 17 و20 سنة)، فيُشترط حصول المدربين والمدربات على الرخصة التدربية CAF B للمدير الفني وCAF C للمدرب المساعد

كما منح الكاف فترة انتقالية لموسمين (2025/2026 و2026/2027) لتسوية أوضاع المدربين والمدربات المتعاقدين سابقًا، دون منح هذه المهلة للمدربين الجدد