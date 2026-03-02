قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الزمالك ينفرد وحيدًا.. ترتيب الدوري المصري
يخص كل الجمهورية | اتفاق رسمي بين التنمية المحلية ومجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية

الكاف
الكاف
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عدة اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية، بداية من النسخ المقبلة بهدف الرفع من جودة التدريب والاحتراف على مستوى الأندية والمنتخبات

يأتي في مقدمة الاشتراطات الجديدة من قبل كاف إلزامية المنتخبات بتواجد مدربة واحدة على الأقل ضمن الأجهزة الفنية في جميع مسابقات الكرة النسائية في مقدمتها بطولة كأس الأمم الإفريقية

وبموجب القرار الجديد، يشترط على المدرب الرئيسي في كأس الأمم الإفريقية للكرة النسائية، ودوري الأبطال الإفريقي الحصول رخصة CAF A أو CAF PRO، فيما يُلزم المدرب المساعد برخصة CAF B أو ما يعادلها

أما في فئات الشابات والناشئات (أقل من 17 و20 سنة)، فيُشترط حصول المدربين والمدربات على الرخصة التدربية CAF B للمدير الفني وCAF C للمدرب المساعد 

كما منح الكاف فترة انتقالية لموسمين (2025/2026 و2026/2027) لتسوية أوضاع المدربين والمدربات المتعاقدين سابقًا، دون منح هذه المهلة للمدربين الجدد

كاف كرة القدم النسائية كأس الأمم الإفريقية الأمم الإفريقية بطولة كأس الأمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

سيميوني

سيميوني: برشلونة من أقوى فرق أوروبا .. ولن نحسم التأهل قبل صافرة النهاية

الزمالك

سامي الشيشيني: “الزمالك زمالك”.. والعودة دائمًا للأقوياء

مجدي عبد العاطي

مجدي عبد العاطي يفجر مفاجأة مدوية: ندمت على العمل مع إدارة مودرن سبورت ورحيلي كان صادما

بالصور

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد