عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
ترامب: نلت من المرشد الإيراني قبل أن ينال مني
غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف طهران و3 مدن إيرانية
اقتصادية النواب تناقش أزمة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية..اليوم
هل القوامة أن يكون الرجل سي السيد في بيته؟.. مفتي الجمهوررية يرد
سقوط أمطار | الأرصاد تحذر طقس اليوم شديد البرودة
مسؤولون أمريكيون: شكوك جدية في قدرة المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام
هل يتفاوت الأجر في الصيام على قدر المشقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أنباء عن اغتيال أمين حزب الله نعيم قاسم في غارات إسرائيلية على بيروت
دوي صفارات الإنذار يوقظ الكويت فجرا.. والدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية
وفقا لآخر تحديث.. سعر العملات العربية في البنك الأهلي بالمستهل
فضل العبادة في الثلث الأخير من الليل.. مفتي الجمهورية يكشف عنها
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

هزة أرضية
هزة أرضية
إسلام خالد

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026.

تفاصيل الهزة الأرضية

وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز الرصد، فقد وقع الزلزال في تمام الساعة 5.40 صباحا . 

وبلغت قوة الهزة 3.61 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 14.44 كيلومتر تحت سطح الأرض.

​موقع الزلزال

تحدد مركز الهزة عند خط عرض 30.23 شمالاً وخط طول 31.92 شرقاً، وهي منطقة تقع على بعد حوالي:

​17 كيلومتر من منطقة "سيدي الدكروري" بمحافظة السويس.

​40 كيلومتر جنوب شرق مدينة بلبيس.

