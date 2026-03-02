عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026.
تفاصيل الهزة الأرضية
وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز الرصد، فقد وقع الزلزال في تمام الساعة 5.40 صباحا .
وبلغت قوة الهزة 3.61 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 14.44 كيلومتر تحت سطح الأرض.
موقع الزلزال
تحدد مركز الهزة عند خط عرض 30.23 شمالاً وخط طول 31.92 شرقاً، وهي منطقة تقع على بعد حوالي:
17 كيلومتر من منطقة "سيدي الدكروري" بمحافظة السويس.
40 كيلومتر جنوب شرق مدينة بلبيس.