خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

كشفت رحاب منيعم، خبيرة الفلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، بعض توقعات الفلك حول الحرب بين الولايات المتحدة و إيران .

وكتبت رحاب منيعم:"الحرب دي قد تستمر فترة من أسبوعين لشهر لو طالت …الحرب لن تنتهي إلا بتغيير النظام الإيراني ده هدفها الأساسي الهدف الثاني السيطرة على مضيق هرمز .. الهدف الثالث إزالة اكبر حجر أمام اسرائيل حاليا لبدء امبراطوريتها المزعومة."



وأضافت:"هيحسم كل ده الفترة من 2 ل 4 مارس لأنه الخسوف بيمر بزوايا دقيقة جدا في خريطة إيران ..الغريب أن اسرائيل بتحاول تعيد بالضبط اللي حصلهم من 2500 سنة بالانتقام من هامامن الوزير الفارسي على يد استير اليهودية وده اللي بيحتفلوا بيه كل سنة في عيد البوريم اللي هيتزامن مع الخسوف."



وكتبت:"الغريب بجد إنه حسب حسابات هامان الفارسي وكان ملما جدا بالفلك كان موسم برج الحوت مناسب جدا لخطته للقضاء علي اليهود والتخلص منهم ودبرلهم مذبحة لكن اليهود بيؤمنوا أنهم بيقدروا يتحكموا في الفلك ويتسخر لصالحهم واللي حصل فعلا إنه اليوم اللي من كل النواحي والحسابات الفلكية لصالح هامان تحول ليوم أهم نصر بتاريخهم ..استني الأغرب الخسوف المرة دي في بيت العذراء اللي هو مقابل للحوت اللي ده موسمه الفلكي."



وتابعت:"القصد بيعملوا محاكاة شبيهة جدا باللي حصلهم قبل كده نوع من الطقس او استحضار وإحياء لأهم انتصاراتهم وده اللي خلاهم مصبروش على مفاوضات ترامب هما عايزين ترتيب زمني معين “فهل هيسخروا الفلك لصالحهم تاني حسب اعتقادهم وينتصرو انتصار ساحق في اليومين دول وتنتهي القصة ولا يفشلوا وتفشل نبؤتهم ومخططهم الطويل.”