صواريخ إيرانية تحيط بقاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص

أفادت تقارير صحفية عالمية، اليوم الإثنين، بأن قاعدة «أكروتيري» الجوية التابعة للقوات البريطانية في قبرص أصبحت محور توتر عسكري غير مسبوق، بعد أن أطلقت صواريخ من إيران باتجاه المنطقة في تصعيد واسع يشهده الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة.

ذكرت تقارير أن صاروخين باليستيين أطلقا من إيران باتجاه قبرص، حيث تتواجد قواعد عسكرية بريطانية مهمة، في تطور وصفه وزير الدفاع البريطاني بأنه يعكس الرد القاسي والطائش لطهران بعد موجة الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع إيرانية خلال الأيام الماضية.

وطُبِّق استنفار أمني داخل القاعدة، مع إطلاق صفارات الإنذار وتحليق مقاتلات بريطانية من طراز «تايفون» في أجواء المنطقة، فيما أكد بعض الشهود سماع انفجارات في محيط القاعدة القريبة من مدينة ليماسول.

في المقابل، نفت حكومة قبرص، تعرض أراضيها لأي هجوم أو تهديد مباشر من الصواريخ الإيرانية، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على استهداف البلاد، وأنّ ما تم تداوله لا يعكس تهديدًا فعليًا لمجالها الجوي أو قواعدها.