بعد رفع حد الإعفاء.. إجراءات إلكترونية جديدة لتسهيل سداد الضريبة العقارية
مشاري راشد العفاسي يدعو لمصر : رب أجعل هذا البلد آمنا
اختراق التليفزيون الإيراني وبث رسالة لنتنياهو مترجمة للفارسية
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “على قد الحب” العديد من الأحداث التشويقية ، والتى من ابرزها ، هروب لي لي ابنة مريم (نيللى كريم) من المنزل ولكن كريم (شريف سلامة) ينجح فى العثور عليها وتعود للمنزل مجددًا .

  • قرر عبد الغني (محمود الليثي) ان يكشف السر الذى يحاول ان يخبيه عن روان ويحكي لوالد مريم (محمد ابو داود) الذى ينصحه بالسرعة فى الإعتراف بهذا السر لروان حتى يساعده.
  • سارة (مها نصار) تفكر فى التخلى عن خطتها ضد مريم خوفًا على لي لي ولكن الطبيب النفسي المتحالف معها (محمد علي رزق) يقنعها بعد الإستسلام وانها ابد ان يستكملوا خطتطهم ضد مريم.
  • مريم تقرر ان تكشف لكريم عن حقيقة تعرضها للهلوسة بشكل مستمر والتى تؤدى الى نسيانها دائمًا.

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

