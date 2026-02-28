قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل على قد الحب الحلقة 11.. اتفاق محمد علي رزق ومها نصار على تدمير نيللى كريم

تقى الجيزاوي

كشفت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “على قد الحب” ، العديد من الأحداث المفاجئة فى خطة سارة ضد مريم.

  • وبدأت الحلقة بزيارة سارة (مها نصار) الى الطبيب النفسى (محمد علي رزق) وهو المعالج لحالة مريم (نيللى كريم) وتبين ان سارة والطبيب متحالفين معا لتدمير مريم وانه يطلب من الإلتزام بأدوية تزيد من الهلوسة التى تتعرض لها .
  • وبالفعل تسوء الحالة الصحية لمريم بسبب الأدوية وتظهر عليها علامات الإنفعال والتخيل بأمور لم تحدث.

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.

على قد الحب مها نصار نيللى كريم أبطال مسلسل “على قد الحب”

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
ريهام حجاج
لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
وائل جسار
