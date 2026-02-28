الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

أعلنت الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط على خلفية المواجهة بين إيران، وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي للشركة يحيى أوستون، في تدوينة على منصة "إن سوشيال" التركية، أن الإلغاءات جاءت على النحو الآتي:

رحلات ملغاة اليوم السبت إلى: قطر، والكويت، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

رحلات ملغاة حتى 2 مارس 2026 إلى: سوريا، والعراق، والأردن، ولبنان، وإيران.

وأشار أوستون إلى أن قرار الإلغاء جاء بسبب إغلاق عدد من الدول مجالها الجوي في أعقاب الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

ونبه إلى احتمال إلغاء رحلات إضافية، وداعيا المسافرين إلى متابعة آخر المستجدات عبر الموقع الرسمي للشركة.

وكان مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلن في وقت سابق اليوم شن إسرائيل هجوما استباقيا على إيران لإزالة التهديدات التي تتعرض لها البلاد، فيما تعهدت إيران برد حاسم على هذا العدوان ما دقع عددا من الدول إلى إغلاق مجالها الجوي.

وتأتي هذه الضربات عقب فشل محادثات أجريت في سويسرا الخميس بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين حول الملف النووي، في آخر محاولة دبلوماسية قبيل اندلاع المواجهة.