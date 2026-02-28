العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سيلقي خطابًا خلال وقت قصير، وذلك في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

تصاعد حدة التوترات الإقليمية

يأتي الخطاب المرتقب في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية، وسط ترقب واسع لما ستحمله كلمة خامنئي من رسائل سياسية ومواقف رسمية تجاه التطورات الأخيرة.

منطقة الشرق الأوسط

وأدان الأمين العام لـالأمم المتحدة التصعيد العسكري المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة وما تحمله من مخاطر على الاستقرار الإقليمي والدولي.

استخدام القوة

وأكد الأمين العام أن استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب الرد الإيراني، يقوضان جهود تحقيق السلام ويهددان الأمن الدولي، مشددًا على ضرورة ضبط النفس والعودة إلى مسار الحلول الدبلوماسية لتفادي اتساع دائرة الصراع.