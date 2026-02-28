قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في القدس والضفة الغربية بعد إطلاق صواريخ إيرانية

إسرائيل
إسرائيل
فرناس حفظي

أطلقت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وفي مدينة القدس، تحذيرا من هجمات صاروخية بعد أن تم رصد إطلاق قذائف في عدة مناطق.


و أوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن صافرات الإنذار دوّت في بلدات بالسامرة والضفة الغربية ووادي بيت شان والشفليا ووادي عارة ومنشية غوش دان، بالإضافة إلى منطقة القدس.


يأتي هذا التصعيد وسط تزايد التوترات الأمنية  والإقليمية التي تشهدها المنطقة في أعقاب الهجوم على إيران .

ذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو  تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأخيرة، على خلفية الهجوم على إيران .

وذكر مسئول أمريكي أنه قبل الضربة التي نُفذت صباح اليوم على إيران، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحاطات لم تقتصر على تقديم تقييمات مباشرة لمخاطر الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأمريكية، بل أشارت إلى إمكانية حدوث تحول كبير في الشرق الأوسط لصالح المصالح الأمريكية.

وقال المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الإحاطة وصفت العملية للرئيس بأنها محفوفة بالمخاطر، لكنها تنطوي على إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة.

صفارات الإنذار القدس إسرائيل إيران طهران

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

محمد أبو العلا

العربى الناصري: الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران تهدد الاقتصاد والطاقة والاستقرار في الشرق الأوسط

إيران وامريكا

نائب يحذر: الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران تؤدي إلى اضطراب اقتصادي عالمي شامل

مجلس النواب

برلماني: التصعيد العسكري يهدد أمن المنطقة وندين انتهاك سيادة بعض الدول العربية

بالصور

اختبارات صحة الأمعاء المنزلية قد تعطي نتائج مضللة.. دراسة تحذر

دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

