صفارات الإنذار تدوي في القدس والضفة الغربية بعد إطلاق صواريخ إيرانية

أطلقت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وفي مدينة القدس، تحذيرا من هجمات صاروخية بعد أن تم رصد إطلاق قذائف في عدة مناطق.



و أوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن صافرات الإنذار دوّت في بلدات بالسامرة والضفة الغربية ووادي بيت شان والشفليا ووادي عارة ومنشية غوش دان، بالإضافة إلى منطقة القدس.



يأتي هذا التصعيد وسط تزايد التوترات الأمنية والإقليمية التي تشهدها المنطقة في أعقاب الهجوم على إيران .

ذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأخيرة، على خلفية الهجوم على إيران .

وذكر مسئول أمريكي أنه قبل الضربة التي نُفذت صباح اليوم على إيران، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحاطات لم تقتصر على تقديم تقييمات مباشرة لمخاطر الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأمريكية، بل أشارت إلى إمكانية حدوث تحول كبير في الشرق الأوسط لصالح المصالح الأمريكية.

وقال المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الإحاطة وصفت العملية للرئيس بأنها محفوفة بالمخاطر، لكنها تنطوي على إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة.