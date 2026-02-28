قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز بهدف في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
مجدي سلامة

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره ليدز يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش في قيادة خط الهجوم.

وجاء هدف مانشستر سيتي في الشوط الأول في الدقيقة 45+2 عن طريق أنطوان سيمينو بعد تلقيه تمريره رائعة من آيت نوري.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ريان آيت نوري، روبن دياز، مارك جويهي، ماتيوس نونيز.

خط الوسط: رودري، نيكو أوريلي، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: ريان شرقي، أنطوان سيمينيو، عمر مرموش.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، فيما يأتي فريق ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
وائل جسار
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
