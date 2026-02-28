قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصالات مكثفة للرئيس السيسي .. أحمد موسى: إحنا في العالم العربي على قلب رجل واحد
تعليق قوي من أحمد موسى على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران| بث مباشر
أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الايراني
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حماة الوطن: ملحمة العاشر من رمضان ستظل رمزًا للعزة والكرامة ومصدر إلهام لمسيرة البناء

حماة الوطن
حماة الوطن

تقدم علاء مكادي، أمين حزب حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، بالتهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة الباسلة، وأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، التي تمثل صفحة مضيئة في سجل البطولات الوطنية.

وأكد مكادي أن العاشر من رمضان سيبقى شاهدًا على قوة الإرادة المصرية وصلابة جيشها العظيم، الذي سطر بدماء أبطاله ملحمة تاريخية أعادت لمصر كرامتها واستردت أرضها، لتؤكد أن المصريين قادرون دومًا على تجاوز التحديات وصناعة المستحيل عندما تتوحد الإرادة الوطنية.

وأضاف أن هذه الذكرى العطرة لا تقتصر على كونها انتصارًا عسكريًا فحسب، بل هي درس متجدد في التضحية والانتماء والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن روح العبور ما زالت حاضرة في وجدان كل مصري، وتنعكس اليوم في جهود الدولة نحو البناء والتنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار.

وشدد أمين حزب حماة الوطن بالمنيا على أهمية استلهام قيم العاشر من رمضان في تعزيز روح العمل الوطني، والالتفاف حول القيادة السياسية، ومواصلة مسيرة التنمية، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.

حماة الوطن الشعب المصري العاشر من رمضان مجلس النواب

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

أسرار سورة الفاتحة

أسرار سورة الفاتحة في الهداية والنور الرباني لا يعرفها الكثيرون ..أزهري يكشف عنها

حكم الاعتكاف

هل يجوز الاعتكاف في المنزل أم يشترط في المسجد؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

الصلاة

تارك الصلاة 25 عاما.. ماذا يفعل؟ عويضة عثمان يجيب

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

