حماة الوطن: ملحمة العاشر من رمضان ستظل رمزًا للعزة والكرامة ومصدر إلهام لمسيرة البناء

تقدم علاء مكادي، أمين حزب حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، بالتهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة الباسلة، وأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، التي تمثل صفحة مضيئة في سجل البطولات الوطنية.

وأكد مكادي أن العاشر من رمضان سيبقى شاهدًا على قوة الإرادة المصرية وصلابة جيشها العظيم، الذي سطر بدماء أبطاله ملحمة تاريخية أعادت لمصر كرامتها واستردت أرضها، لتؤكد أن المصريين قادرون دومًا على تجاوز التحديات وصناعة المستحيل عندما تتوحد الإرادة الوطنية.

وأضاف أن هذه الذكرى العطرة لا تقتصر على كونها انتصارًا عسكريًا فحسب، بل هي درس متجدد في التضحية والانتماء والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن روح العبور ما زالت حاضرة في وجدان كل مصري، وتنعكس اليوم في جهود الدولة نحو البناء والتنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار.

وشدد أمين حزب حماة الوطن بالمنيا على أهمية استلهام قيم العاشر من رمضان في تعزيز روح العمل الوطني، والالتفاف حول القيادة السياسية، ومواصلة مسيرة التنمية، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.