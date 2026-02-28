رئيس إعلام النواب : مسلسل صحاب الأرض نجح في تسويق مفهوم القوة الذكية للدولة المصرية

قالت الدكتورة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إنّ مسلسل صحاب الأرض استطاع بذكاء شديد تسويق مفهوم القوة الذكية للدولة المصرية من خلال المزج بين القوتين الناعمة والصلبة في إطار قضية عربية تمس الوجدان الجمعي، لافتة إلى أن المسلسل قد نجح العمل في إبراز القوة الناعمة عبر التركيز على البعد الإنساني والدور الحضاري لمصر في المنطقة العربية، مظهرا القيم المصرية الأصيلة والقدرة على التأثير الثقافي الذي يوحد الصفوف خلف الحق العربي.



وأوضحت البدوي، أن مسلسل صحاب الأرض سوق للقوة المصرية الصلبة Hard Power في سياق الهيبة والقدرة التنظيمية والقيادية والاحترافية التي تضمن استقرار المنطقة وحماية مكتسباتها، وبعيدا عن السياق الصدامي لمفهوم القوة الخشنة، ما أعطى انطباعا بالثقة في قوة مصر وقدرتها على دعم القضايا العادلة بقوة، مشيرة إلى أن مصر هي نقطة التوازن والالتقاء، والقيادة المصرية في هذه القضية له دور نابع من مسؤولية تاريخية وروابط عربية متجذرة وحق عربي يستحق الدعم والتأييد.



وتابعت رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب: «هكذا تصبح الدراما أكثر من مجرد وسيلة للترفيه، بل أداة استراتيجية وصوتا مسموعا يعيد تذكير العالم بأن قوة مصر الحقيقية تكمن في قدرتها الذكية على المزج بين اللين والحزم، وبين الحكمة والقدرة على الردع بالقوة الذكية، وتحية تقدير لصناع هذا العمل الرائع ولمهندسي خروج مثل هذه الأعمال إلى النور وعرضها على قنوات ومنصات تحظى بنسبة مشاهدة عالية وتضمن وصول مثل هذه الرسائل للجمهور المصري والعربي بل والعالمي».