إيقاف 5 مشجعين لبنفيكا بسبب العنصرية في مباراة ريال مدريد بأبطال أوروبا

أوقف نادي بنفيكا خمسة مشجعين بسبب سلوك عنصري خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، حيث اتُهم لاعبه جيانلوكا بريستياني بتوجيه إهانة عنصرية لفينيسيوس جونيور.

وأصدر بنفيكا بيانًا يوم الجمعة أعلن فيه عن فتح إجراءات تأديبية ضد المشجعين الخمسة، وقد يُفصلون نهائيًا.

وجاء قرار الإيقاف بعد أن كشف تحقيق داخلي أولي عن أدلة على "سلوك غير لائق في المدرجات، ذي طابع عنصري، لا يتوافق مع القيم والمبادئ التي تحكم النادي".

وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض المشجعين وهم يقلدون حركات القرود بعد فوز ريال مدريد 1-0 في مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا في 17 فبراير.

وتوقفت المباراة لمدة عشر دقائق تقريبًا بسبب اتهام فينيسيوس لبريستياني بوصفه بـ"القرد" بعد أن سجل اللاعب البرازيلي هدفًا واحتفل به أمام جماهير بنفيكا.

نفى بريستياني توجيه إهانة عنصرية لفينيسيوس، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوقفه مؤقتًا عن مباراة الإياب في مدريد يوم الأربعاء، عندما فاز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1 - وسجل فينيسيوس أحد الأهداف - ليبلغوا دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.