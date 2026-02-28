رئيس المحكمة الدستورية العليا يزور البابا تواضروس للاطمئنان على صحته.. صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

تأتي زيارة المستشار بولس فهمي في إطار ودي للاطمئنان على صحة قداسة البابا، حيث أعرب عن خالص تمنياته لقداسته بموفور الصحة والعافية لمواصلة دوره الوطني والروحي.

ومن جهته، عبر قداسة البابا عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة، مثمنًا الدور التاريخي والجهود الدؤوبة التي تبذلها المحكمة الدستورية العليا في إرساء مبادئ العدالة وحماية الدستور المصري.

ساد اللقاء أجواء ملؤها الود والتقدير المتبادل، تعكس عمق الروابط الوطنية التي تجمع بين رموز مؤسسات الدولة المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضر اللقاء الراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا.