«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
طريقة عمل صينية الكنافة بالزبيب بمذاق شهي
أخبار البلد

البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

في إطار سلسلة "قوانين كتابية روحية" وخلال تأملات الأسبوع الثاني من الصوم الكبير، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن "ناموس الرب" ليس مجرد نصوص مكتوبة، بل قوة روحية تعيد النفس إلى أصلها الإلهي وتحصنها أمام التجارب.

خريطة روحية بكلمة الله

أوضح قداسته أن كلمة الله تقود النفس من الضياع إلى الطريق، ومن الاضطراب إلى السلام، ومن الضعف إلى القوة، كما تُرمم العلاقة الحية مع الله.

كما تناول سيكولوجية التجربة، مبينًا أنها تستهدف لحظات الضعف، وتقدم حلولًا سهلة ومزيفة تمنح راحة مؤقتة يعقبها ندم، مستغلة احتياجات الإنسان لتقييد إرادته.

وأشار إلى أن طريق النصرة يتحقق بالثبات في الإيمان بوعود الله، والتحصن بالوصية، والاتكال على قوة اسم الرب، مع الاستمرار في التسلح بكلمة الله كسلاح يومي يقي من مكايد إبليس.

الصوم الكبير البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني

مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
لوتس إميرا 2026
خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام
