البابا تواضروس يعزي إيبارشية الإسكندرية في نياحة أحد كهنتها الأفاضل

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء إلى مجمع كهنة الإسكندرية في نياحة الأب الفاضل القمص تادرس عطية الله إبراهيم، ملتمسا العزاء لشعب كنيسته وأسرته المباركة، ومصليًا أن يمنح الرب نفسه البارة النياح والراحة، ويجعله مستحقًا النصيب والميراث مع الأربعة والعشرين قسيسًا.

وتنعى إيبارشية الإسكندرية الأب المتنيح الذي خدم الكنيسة بأمانة وإخلاص لأكثر من ثمانية وعشرين عامًا، وكان مثالًا للكاهن الأمين في خدمته الرعوية وتعليمه اللاهوتي، إذ ترك بصمة واضحة في نفوس أبنائه وتلاميذه ومحبيه.

وكان الأب المتنيح القمص تادرس عطية الله إبراهيم قد لقي مصرعه إثر حادث أليم وقع بمنطقة محرم بك غرب محافظة الإسكندرية، حيث سقط من طابق علوي داخل أحد العقارات.