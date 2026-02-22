قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
ريال مدريد يضع موهبة توتنهام تحت المجهر.. فوسكوفيتش هدف صيف 2026
أحمد موسى: مصر تبذل جهودًا مكثفة لمنع اندلاع حرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل
أخبار البلد

البابا تواضروس يعزي إيبارشية الإسكندرية في نياحة أحد كهنتها الأفاضل

ميرنا رزق

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء إلى مجمع كهنة الإسكندرية في نياحة الأب الفاضل القمص تادرس عطية الله إبراهيم، ملتمسا العزاء لشعب كنيسته وأسرته المباركة، ومصليًا أن يمنح الرب نفسه البارة النياح والراحة، ويجعله مستحقًا النصيب والميراث مع الأربعة والعشرين قسيسًا.

وتنعى إيبارشية الإسكندرية الأب المتنيح الذي خدم الكنيسة بأمانة وإخلاص لأكثر من ثمانية وعشرين عامًا، وكان مثالًا للكاهن الأمين في خدمته الرعوية وتعليمه اللاهوتي، إذ ترك بصمة واضحة في نفوس أبنائه وتلاميذه ومحبيه.

وكان الأب المتنيح القمص تادرس عطية الله إبراهيم قد لقي مصرعه إثر حادث أليم وقع بمنطقة محرم بك غرب محافظة الإسكندرية، حيث سقط من طابق علوي داخل أحد العقارات. 

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

