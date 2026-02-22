قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

واصل سعر الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026 استقراره في منتصف التعاملات داخل محلات الصاغة، وذلك بعد القفزة القوية التي سجلها المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث حافظت الأسعار على مستوياتها المرتفعة دون تحركات جديدة.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 21

وشهد عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في محلات الصاغة ، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، ليؤكد استمرار الاتجاه الصعودي بدعم من ارتفاع الذهب عالميًا وتحركات سعر الصرف .

سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديثات السوق وقت كتابة التقرير كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7955 جنيهًا للبيع و7875 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22: بلغ نحو 7290 جنيهًا للبيع و7220 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: سجل نحو 6960 جنيهًا للبيع و6890 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: بلغ نحو 5965 جنيهًا للبيع و5905 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14: سجل نحو 4640 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 12: بلغ نحو 3975 جنيهًا للبيع و3935 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب والأونصة

سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 55680 جنيهًا للبيع و55120 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة محليًا: بلغ نحو 247405 جنيهات للبيع و244920 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: سجل نحو 5098.40 دولارًا

سعر الذهب

مكاسب قوية خلال 10 أيام

وكشفت تحركات السوق أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 300 جنيه خلال 10 أيام فقط، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة الصعود، كما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 2400 جنيه خلال نفس الفترة، مدفوعًا بالارتفاع المتواصل في الأسعار العالمية.

كما سجل الذهب مكاسب إضافية مقارنة بالتحديث السابق، حيث زاد سعر الجنيه الذهب بحوالي 600 جنيه دفعة واحدة، ما يعكس قوة الزخم الشرائي في السوق المحلية.

شعبة الذهب: الاتجاه الصعودي مستمر

وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن أسعار الذهب في السوق تواصل صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد فترة من التحركات العرضية، مستفيدة من الارتفاعات المتتالية في سعر الذهب عالميًا.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

وأوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا تجاوز 3% خلال الأسبوع الماضي، محققًا مكاسب كبيرة بدعم من صعود الدولار محليًا وارتفاع الأونصة عالميًا، مشيرًا إلى أن تسعير الذهب في مصر يظل مرتبطًا بشكل رئيسي بحركة الأسعار العالمية.

توقعات الفترة المقبلة

وعلى صعيد التوقعات، يرى خبراء السوق أن استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب حالة الترقب لقرارات أسعار الفائدة الأمريكية، يدعم بقاء الذهب كملاذ آمن، ما قد يفتح المجال أمام موجات صعود جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية دون تغيير.

ويبقى الذهب تحت المجهر خلال الأيام القادمة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وتحركات سعر الصرف، وهو ما يجعل المتابعة اللحظية للأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

