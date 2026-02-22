قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم نور الدين يطالب بتكاتف رابطة الأندية مع اتحاد الكرة لإنهاء أزمات التحكيم
مسئول إيراني: محادثات غير مباشرة مع واشنطن في مارس للوصول لاتفاق مؤقت
رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة وسام نصر عميدًا لكلية الإعلام
حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون
الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

ارسنال
ارسنال
حسن العمدة

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلا على منافسه توتنهام هوتسبير الليلة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تمثل أهمية خاصة للفريقين، ليس فقط بسبب الطابع التنافسي التاريخي بينهما، ولكن أيضًا لتأثيرها المباشر على شكل جدول الترتيب في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

 

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام 

وتقام مباراة أرسنال ضد توتنهام اليوم، الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 1.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل أرسنال اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في القمة. في المقابل.

ويعاني توتنهام هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، ما يجعله في حاجة ماسة إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

صراع الصدارة يشتعل

ويأمل أرسنال في توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة. 

وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها، ما يزيد من الضغط على المتصدر لتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار بثبات نحو اللقب.

يذكر أن أرسنال خاض مؤخرًا مباراة مقدمة من الجولة الحادية والثلاثين أمام وولفرهامبتون، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وهو ما يجعل الفريق أكثر حرصًا على العودة لطريق الانتصارات في ديربي الليلة.

توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

أرشيفية

الكويت تلزم المواطنين بالتجنيد الإجباري عند بلوغ الـ18 عاما

بريطانيا

بريطانيا.. ارتفاع عدد من يتقاضون أكثر من مليون جنيه إسترليني سنويا إلى 31 ألف شخص

"واشنطن بوست": إدارة ترامب تكافح لإنفاق 500 مليار دولار إضافية على الجيش الأمريكي

واشنطن بوست: إدارة ترامب تكافح لإنفاق 500 مليار دولار إضافية على الجيش الأمريكي

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد