ديربي لندني يشتعل في البريميرليج

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى قمة لندنية مرتقبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، حيث يحل آرسنال ضيفًا على غريمه التقليدي توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

المباراة تمثل أهمية خاصة للفريقين، ليس فقط بسبب الطابع التنافسي التاريخي بينهما، ولكن أيضًا لتأثيرها المباشر على شكل جدول الترتيب في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل آرسنال اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في القمة. في المقابل، يعاني توتنهام هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، ما يجعله في حاجة ماسة إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

صراع الصدارة يشتعل

ويأمل آرسنال في توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة. وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها، ما يزيد من الضغط على المتصدر لتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار بثبات نحو اللقب.

نتائج سابقة واستعدادات

يذكر أن آرسنال خاض مؤخرًا مباراة مقدمة من الجولة الحادية والثلاثين أمام وولفرهامبتون، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وهو ما يجعل الفريق أكثر حرصًا على العودة لطريق الانتصارات في ديربي الليلة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مواجهة آرسنال وتوتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، في لقاء يُتوقع أن يحمل الكثير من الإثارة والندية بين الجانبين













