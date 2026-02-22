قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة
مُحاكمة عصابة فتيات أوكرانيات بتهمة «تصنيع وتصدير المخدرات بأكتوبر» .. بعد قليل
هاتفيًا.. جروسي وعراقجي يناقشان تطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
«أحبها وأحترم موهبتها».. سمية درويش: الأصوات النادرة مثل شيرين مصدر إلهام لكل فنانة|فيديو
توافد السائحين والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية
مجلس الوزراء الأمني ​للاحتلال يجتمع اليوم لمناقشة التوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا
فوكس نيوز: ترامب يريد إعادة تشكيل غزة عبر إطلاق مشاريع إسكان ونقل جماعي
وفاة أسطورة السالسا الأمريكي ويلي كولون
سعر الدولار اليوم 22-2-2026
بدء ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان
البيت الأبيض في مواجهة صعبة .. ترامب بين التحذيرات والمعركة العسكرية ضد إيران
ديربي لندني يشتعل في البريميرليج

آرسنال
آرسنال
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى قمة لندنية مرتقبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، حيث يحل آرسنال ضيفًا على غريمه التقليدي توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

المباراة تمثل أهمية خاصة للفريقين، ليس فقط بسبب الطابع التنافسي التاريخي بينهما، ولكن أيضًا لتأثيرها المباشر على شكل جدول الترتيب في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل آرسنال اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في القمة. في المقابل، يعاني توتنهام هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، ما يجعله في حاجة ماسة إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

صراع الصدارة يشتعل

ويأمل آرسنال في توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة. وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها، ما يزيد من الضغط على المتصدر لتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار بثبات نحو اللقب.

نتائج سابقة واستعدادات

يذكر أن آرسنال خاض مؤخرًا مباراة مقدمة من الجولة الحادية والثلاثين أمام وولفرهامبتون، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وهو ما يجعل الفريق أكثر حرصًا على العودة لطريق الانتصارات في ديربي الليلة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مواجهة آرسنال وتوتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، في لقاء يُتوقع أن يحمل الكثير من الإثارة والندية بين الجانبين
 


 


 


 

