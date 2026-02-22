قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق مكافحة الإدمان يدرب طلاب معهد الأورام حول طرق الوقاية والتعامل مع المرضى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في إطار تنفيذ المكون التعليمي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية ، عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،مجموعة من ورش العمل التدريبية لطلاب المعهد القومي للأورام ،بمشاركة  220 طالب وطالبة للتعريف بآليات عمل الصندوق. 

وتهدف ورش العمل التدريبية لطلاب المعهد القومي للأورام ،رفع الوعى بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين ، كذلك التعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وفي تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة، بالإضافة إلى استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان ،حتى يكون لدى خريجي كليات ومعاهد التمريض المعرفة اللازمة لكيفية التعامل مع مرضى الإدمان.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن ورش التدريب تضمنت استعراض المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى بمشكلة الإدمان وأضرار تعاطى المخدرات ،كذلك التعريف بخدمات الخط الساخن للصندوق " 16023" لعلاج الإدمان سواء كانت في تقديم الخدمات العلاجية أو تقديم المشورة ، وكيفية إحالة مرضى الإدمان لتلقى العلاج بالمراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 35 مركز في 20 محافظة حتى الآن ، تحت إشراف متخصصين مؤهلين ،فضلا عن تعريف الطلاب بآليات الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والإدمان وأنواع المخدرات لاسيما المخدرات الاصطناعية وتأثيراتها، ودور الممرض أو الممرضة في التعامل مع حالات مرضى الإدمان ،وكيفية تحويلها الى المراكز المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن لحصولهم على الخدمات العلاجية مجانا وفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة

بالصور

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

