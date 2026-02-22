قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
منع التعامل مع الحواجز المختلفة.. مشروع قانون يوسع نطاق الحماية القانونية لذوي الإعاقة
بشخصية «الشرير».. محمد سمير مبروك يقلب الموازين بـ «قطر صغنطوط» في الماراثون الرمضاني
أضا: ناصر منسي أسطورة حيّة لجماهير الزمالك.. وأتمنى تطبيق «المداورة» بين الحكام
محمد جمعة يكشف كواليس «فن الحرب».. ويؤكد: الحكم على المسلسل بعد نهايته فقط
سيف زاهر: لا أخاف من زعل جمهور الأهلي أو الزمالك.. خوفي الوحيد على نفسي
بعد تحركات ترامب الجمركية.. نواب يُطالبون باستراتيجية عاجلة لحماية مستهدفات الصادرات المصرية
«قسد» تزرع الفوضى.. مصرع جندي سوري ومدني في عملية استهداف نفذها مجهولون بريف الرقة
محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد
رياضة

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

الزمالك
الزمالك
علا محمد

تحدّث محمد عبد الجليل جاليليو عن سبب خسارة نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.


وقال محمد عبدالجليل جاليليو عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك  :"أنا اتغلبت قصاد سيراميكا لأني كنت وحش؟ دي نص الحقيقة، النص الثاني أنا اتغلبت قدام سيراميكا لأن ما كانش عندي الفرصة إن أبقى حلو؛ لا كان عندي الرفاهية البدنية، ولا كان عندي الرفاهية الفنية، ولا كان عندي مساحة الوقت. فاوعوا كنتوا تاخدوا مباراة سيراميكا مؤشر

وتابع :"مباراة الحرس امبارح أكبر رد على الدليل ده؛ صنعنا فرص، كنا الأفضل، ربنا كرمنا كالعادة بالنوايا الصافية وقدرنا نكسب بمجهودنا.. بمجهودنا وفقط".

وأكمل :"ما احتجتش حد يعملي حاجة، ولا احتجت حد يروح للفار، ولا احتجت حد ميروحش ضدي للفار. كنت واقف على رجلي وبقول يا رب، ومعايا العنصر اللي رجع واتحرمت منه وكنت المتضرر الوحيد في بطولة الكأس اللي دلوقتي بيتلعب فيها مباراة أتحداكم لو أنتوا تعرفوا ده.. والله بيتلعب مباراة دلوقتي للجماهير الصامتة".

وختم :"فالحمد لله والشكر لله إن امبارح كان دليل على كده، بعد ما عجنت خمس مباريات في 12 يوم، في سابقة محصلتش في تاريخ منظومة الكرة المصرية لأي فريق في الدنيا كلها..".

وقد أكد مصطفى إبراهيم لاعب الزمالك السابق أن الفارس الأبيض لم يخسر فنيا أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وإنما لعوامل أخرى الجميع يعلمها.

 
قال مصطفى إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، تعرض فريق الكرة لظروف صعبة خلال الفترة الماضية من ضغط كبير في المباريات، مؤكدًا أنه ليس منطقي أن يخوض الفريق 6 مباريات في فترة 12 يوم فقط.

محمد عبد الجليل جاليليو خسارة نادي الزمالك سيراميكا كليوباترا بطولة كأس مصر كأس مصر

