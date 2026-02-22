«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

تحدّث محمد عبد الجليل جاليليو عن سبب خسارة نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.



وقال محمد عبدالجليل جاليليو عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك :"أنا اتغلبت قصاد سيراميكا لأني كنت وحش؟ دي نص الحقيقة، النص الثاني أنا اتغلبت قدام سيراميكا لأن ما كانش عندي الفرصة إن أبقى حلو؛ لا كان عندي الرفاهية البدنية، ولا كان عندي الرفاهية الفنية، ولا كان عندي مساحة الوقت. فاوعوا كنتوا تاخدوا مباراة سيراميكا مؤشر

وتابع :"مباراة الحرس امبارح أكبر رد على الدليل ده؛ صنعنا فرص، كنا الأفضل، ربنا كرمنا كالعادة بالنوايا الصافية وقدرنا نكسب بمجهودنا.. بمجهودنا وفقط".

وأكمل :"ما احتجتش حد يعملي حاجة، ولا احتجت حد يروح للفار، ولا احتجت حد ميروحش ضدي للفار. كنت واقف على رجلي وبقول يا رب، ومعايا العنصر اللي رجع واتحرمت منه وكنت المتضرر الوحيد في بطولة الكأس اللي دلوقتي بيتلعب فيها مباراة أتحداكم لو أنتوا تعرفوا ده.. والله بيتلعب مباراة دلوقتي للجماهير الصامتة".

وختم :"فالحمد لله والشكر لله إن امبارح كان دليل على كده، بعد ما عجنت خمس مباريات في 12 يوم، في سابقة محصلتش في تاريخ منظومة الكرة المصرية لأي فريق في الدنيا كلها..".

وقد أكد مصطفى إبراهيم لاعب الزمالك السابق أن الفارس الأبيض لم يخسر فنيا أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وإنما لعوامل أخرى الجميع يعلمها.



قال مصطفى إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، تعرض فريق الكرة لظروف صعبة خلال الفترة الماضية من ضغط كبير في المباريات، مؤكدًا أنه ليس منطقي أن يخوض الفريق 6 مباريات في فترة 12 يوم فقط.