صلاح في مستوى عالمي.. وسيف زاهر: الأهلي والزمالك لن يستطيعوا مجاراته

أطلق الإعلامي الرياضي سيف زاهر سلسلة من التصريحات النارية خلال استضافته ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، متحدثاً بصراحة مطلقة عن قضايا شائكة تخص نجوم الكرة المصرية، وكواليس عمله الإعلامي، وعلاقاته بكبار المعلقين.

مسيرته في الدوري المصري

واستبعد سيف زاهر بشكل قاطع فكرة عودة النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول، لختام مسيرته في الدوري المصري سواء عبر بوابة الأهلي أو الزمالك، وأكد أن صلاح وصل إلى "منطقة أخرى" بعيدة تماماً عن الحسابات المحلية، مشيراً إلى أن عقلية صلاح وتطوره المهني يجعلان من عودته للعب في مصر أمراً "صعباً للغاية وشبه مستحيل"، حيث أصبح اللاعب في مستوى عالمي لا يقبل التراجع.

وتابع: "صعب محمد صلاح يعود للدوري المصري ولا الاهلى ولا الزمالك يقدروا يدفعوا لمحمد صلاح فلوسه ومستحيل يتنازل عشان الاهلى لانه هيتنازل عشان يحقق ايه ولازم يبطل كبير وبأعلى عقد وفلوس كتير وهو في مستوى تاني خالص".

وعن اتهامه بإثارة الجدل عبر كشف رواتب اللاعبين، نفى سيف زاهر مسؤوليته عن تسريب أرقام عقد أحمد سيد "زيزو" مع الزمالك، مؤكداً أن "مصر كلها كانت تتحدث عن الأرقام"، وأوضح أن المشاهد قد يشعر بالاستفزاز عند سماع أرقام فلكية (تتراوح بين 70 و80 مليون جنيه) للاعبين لا يقدمون المردود المتوقع في الملعب، مشيراً إلى أن العديد من المحترفين الأجانب يتقاضون ملايين الدولارات دون أي تأثير حقيقي، باستثناء نماذج قليلة ناجحة مثل وسام أبو علي.

في لفتة تعكس احترامه للأقدمية، استرجع سيف زاهر خلافه الشهير عام 2014 مع الإعلامي مدحت شلبي، معترفاً بأنه كان "المخطئ" حينها، وقال زاهر: "هاجمت كابتن مدحت بشدة دفاعاً عن اتحاد الكرة، لكنني أدركت لاحقاً أنني (الصغير) وهو (الكبير)، وبادرت بمصالحته لأنني أؤمن بالأصول، ومن يسبقني بخطوة له حق الاحترام".

وجود موهبة صاعدة

واختتم زاهر حديثه بالكشف عن وجود موهبة صاعدة في نادي "زد" يبلغ من العمر 12 عاماً، وصفه بأنه "فلتة" ومشروع نجم عالمي جديد قد يسير على خطى محمد صلاح، رافضاً الإفصاح عن اسمه حالياً حفاظاً على تركيز اللاعب الصغير.