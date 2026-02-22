قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
تحذير جماعي .. بيان «عربي – إسلامي»: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
غضب برلماني وحزبي من تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. ومطالب باحترام القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح في مستوى عالمي.. وسيف زاهر: الأهلي والزمالك لن يستطيعوا مجاراته

سيف زاهر
سيف زاهر

أطلق الإعلامي الرياضي سيف زاهر سلسلة من التصريحات النارية خلال استضافته ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، متحدثاً بصراحة مطلقة عن قضايا شائكة تخص نجوم الكرة المصرية، وكواليس عمله الإعلامي، وعلاقاته بكبار المعلقين.

مسيرته في الدوري المصري

واستبعد سيف زاهر بشكل قاطع فكرة عودة النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول، لختام مسيرته في الدوري المصري سواء عبر بوابة الأهلي أو الزمالك، وأكد أن صلاح وصل إلى "منطقة أخرى" بعيدة تماماً عن الحسابات المحلية، مشيراً إلى أن عقلية صلاح وتطوره المهني يجعلان من عودته للعب في مصر أمراً "صعباً للغاية وشبه مستحيل"، حيث أصبح اللاعب في مستوى عالمي لا يقبل التراجع.

وتابع: "صعب محمد صلاح يعود للدوري المصري ولا الاهلى ولا الزمالك يقدروا يدفعوا لمحمد صلاح فلوسه ومستحيل يتنازل عشان الاهلى لانه هيتنازل عشان يحقق ايه ولازم يبطل كبير وبأعلى عقد وفلوس كتير وهو في مستوى تاني خالص".

وعن اتهامه بإثارة الجدل عبر كشف رواتب اللاعبين، نفى سيف زاهر مسؤوليته عن تسريب أرقام عقد أحمد سيد "زيزو" مع الزمالك، مؤكداً أن "مصر كلها كانت تتحدث عن الأرقام"، وأوضح أن المشاهد قد يشعر بالاستفزاز عند سماع أرقام فلكية (تتراوح بين 70 و80 مليون جنيه) للاعبين لا يقدمون المردود المتوقع في الملعب، مشيراً إلى أن العديد من المحترفين الأجانب يتقاضون ملايين الدولارات دون أي تأثير حقيقي، باستثناء نماذج قليلة ناجحة مثل وسام أبو علي.

في لفتة تعكس احترامه للأقدمية، استرجع سيف زاهر خلافه الشهير عام 2014 مع الإعلامي مدحت شلبي، معترفاً بأنه كان "المخطئ" حينها، وقال زاهر: "هاجمت كابتن مدحت بشدة دفاعاً عن اتحاد الكرة، لكنني أدركت لاحقاً أنني (الصغير) وهو (الكبير)، وبادرت بمصالحته لأنني أؤمن بالأصول، ومن يسبقني بخطوة له حق الاحترام".

وجود موهبة صاعدة

واختتم زاهر حديثه بالكشف عن وجود موهبة صاعدة في نادي "زد" يبلغ من العمر 12 عاماً، وصفه بأنه "فلتة" ومشروع نجم عالمي جديد قد يسير على خطى محمد صلاح، رافضاً الإفصاح عن اسمه حالياً حفاظاً على تركيز اللاعب الصغير.

سيف زاهر الدوري المصري نجوم الكرة المصرية محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ميكروبات

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ترشيحاتنا

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالأزهر: الصوم الحقيقي ينعكس أثره على اللسان والمعاملات

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر : القسم بالعصر في القرآن تنبيهٌ بأن العمر رأس مال الإنسان الحقيقي

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد