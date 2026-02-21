قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
انهيار خط الصرف الصحي في واشنطن.. وترامب يُعلن حالة الطوارئ
البرلمان العربي: تصريحات هاكابي انحرافً خطير وتحريض علني
الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب
مدحت شلبي: السوشيال ميديا آفة العصر.. واللجان تصنع نجاحا مزيفا
رياضة

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

محمود الخطيب
محمود الخطيب
باسنتي ناجي

حقق إعلان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن شحاتة أسطورة الزمالك، نجاحا كبيرا، وذلك ضمن الحملة الإعلانية الخاصة بمدينة المنصورة الجديدة، والذي بدأ عرضه مع أول أيام موسم رمضان 2026.

الاهلي 

ونشر أسامة حسن نجم الزمالك السابق صورا عبر حسابه على فيسبوك للكابتن محمود الخطيب وهو يداعب الكرة، في لفتة أعادت للأذهان مهاراته التاريخية داخل المستطيل الأخضر وعلق قائلًا  : «الحمد لله يانجم حمد لله على السلامة الحركات دي بتقول إنك سليم بنسبه 100%  بفضل الله».

إعلان رمضاني يجمع الخطيب وحسن شحاتة

شهدت الحملة الإعلانية مشاركة حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إلى جانب محمود الخطيب، في عمل إعلاني يُعرض خلال شهر رمضان.

ويأتي ظهور الثنائي في ظل مكانتهما الكبيرة لدى جماهير الكرة المصرية، باعتبارهما من أبرز رموز اللعبة عبر تاريخها. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

