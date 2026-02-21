الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

حقق إعلان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن شحاتة أسطورة الزمالك، نجاحا كبيرا، وذلك ضمن الحملة الإعلانية الخاصة بمدينة المنصورة الجديدة، والذي بدأ عرضه مع أول أيام موسم رمضان 2026.

ونشر أسامة حسن نجم الزمالك السابق صورا عبر حسابه على فيسبوك للكابتن محمود الخطيب وهو يداعب الكرة، في لفتة أعادت للأذهان مهاراته التاريخية داخل المستطيل الأخضر وعلق قائلًا : «الحمد لله يانجم حمد لله على السلامة الحركات دي بتقول إنك سليم بنسبه 100% بفضل الله».

إعلان رمضاني يجمع الخطيب وحسن شحاتة

شهدت الحملة الإعلانية مشاركة حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إلى جانب محمود الخطيب، في عمل إعلاني يُعرض خلال شهر رمضان.

ويأتي ظهور الثنائي في ظل مكانتهما الكبيرة لدى جماهير الكرة المصرية، باعتبارهما من أبرز رموز اللعبة عبر تاريخها.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.