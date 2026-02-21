تقلل الانتفاخ وتحسّن الهضم.. دراسة تكشف فوائد المشي بعد تناول الطعام

يعاني كثيرون من الانتفاخ والغازات وعسر الهضم بعد تناول الطعام، ويلجأ البعض إلى مضادات الحموضة أو الفحم الطبي لتخفيف الأعراض.

أهمية المشي بعد الأكل

لكن اشار بحث حديث إلى أن الحل في علاج الأنتفاخ والغازات قد نحققه بالمشي الخفيف بعد الأكل مباشرة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقدّر الإحصاءات أن نحو 43% من البريطانيين يعانون من اضطرابات هضمية متكررة، وغالبًا ما يحمّلون النظام الغذائي المسؤولية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الحركة بعد الوجبة تلعب دورًا أساسيًا في تحسين عملية الهضم وتنظيم سكر الدم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مصطلح “Fart Walk” أو مشيّة الغازات، ويعني القيام بنزهة خفيفة لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 دقيقة بعد تناول الطعام.

وتوضح ديبورا لوتشيانو، مدربة لياقة وخبيرة تغذية معتمدة، أن الهضم عملية تشمل الجسم بالكامل، وليس المعدة فقط، إذ يتطلب:

ـ إفراز أحماض المعدة

ـ إطلاق الإنزيمات

ـ تحفيز حركة الأمعاء

ـ تنظيم تدفق الدم

ـ توازن الهرمونات

وتؤكد ديبورا، أن المشي الخفيف يحفّز الحركة الدودية، وهي انقباضات عضلية موجية تدفع الطعام عبر الجهاز الهضمي، ما يساعد على تقليل الانتفاخ وتخفيف الضغط الناتج عن الغازات.

فوائد المشي بعد الأكل

ـ تقليل الانتفاخ والغازات:

الحركة الخفيفة تسرّع انتقال الطعام في الأمعاء وتخفف الشعور بالامتلاء.

ـ تحسين مستويات السكر في الدم:

تشير الدراسات إلى أن المشي بعد الوجبة يقلل من الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز، الذي يحدث عادة خلال 30–60 دقيقة بعد الأكل، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري أو مقاومة الإنسولين.

ـ تقليل الحموضة والارتجاع:

المشي يساعد في تحسين وضعية الجسم ومنع الضغط على المعدة، ما يقلل فرص حدوث الارتجاع الحمضي.

ـ تقليل الشعور بالخمول بعد الأكل:

الحركة تنشط الدورة الدموية وتمنع الشعور بالنعاس الذي يصيب البعض بعد الوجبات الثقيلة.

عادات خاطئة بعد تناول الطعام

ـ الاستلقاء أو الجلوس بانحناء:

الاستلقاء مباشرة بعد الأكل يضغط على المعدة ويبطئ عملية الهضم.

ـ التدخين:

النيكوتين يضعف بطانة المعدة ويزيد إفراز الحمض، ما يرفع خطر التهاب المعدة والقرحة.

ـ شرب الشاي الأسود أو الأخضر فورًا:

يحتوي الشاي على التانينات التي قد تقلل امتصاص الحديد، كما أن الكافيين قد يزيد الحموضة والقلق.

كم دقيقة يجب أن نمشي بعد الأكل؟

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، فإن المشي لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق فقط بعد الوجبة يمكن أن يحقق فوائد ملحوظة.

ويؤكد الخبراء أن الانتظام أهم من الشدة؛ فالمشي الخفيف يوميًا بعد الوجبات أفضل من ممارسة نشاط مكثف بشكل متقطع.

وإذا كان الشخص يشعر بامتلاء شديد أو ارتجاع، يُفضّل الانتظار 10–15 دقيقة قبل بدء المشي.

بدائل المشي لمن لا يملك وقتًا

حتى في حال ضيق الوقت، يمكن صعود السلم ببطء، أداء تمارين تمدد خفيفة، ترتيب المنزل، المشي في المكان أثناء التحدث بالهاتف، والهدف هو تجنب الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة بعد الأكل.