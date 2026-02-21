جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الطعام يبقى في المعدة نحو ساعتين، حيث يتم هضمه عبر الجهاز الهضمي، ثم ينتقل إلى الأمعاء، ومنها إلى الدم والكبد.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن المعدة وعاء مؤقت وليست مخزنًا دائمًا، محذرًا من ملء البطن بالطعام في رمضان أو في غيره من الأيام.

مفهوم الطب الوقائي

وأشار إلى حديث سيدنا محمد «ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطنٍ، بحسب ابن آدم أكلاتٌ يُقِمن صُلبه، فإن كان لا محالة فثلثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنَفَسه»، مؤكدًا أن هذا الحديث يمثل ملخصًا لمفهوم الطب الوقائي.

وأضاف أن بعض الأشخاص يتناولون كميات كبيرة من الطعام ما يؤدي إلى نقلهم للمستشفى، مشددًا على أهمية الاعتدال والاهتمام بالأكل الصحي للحفاظ على صحة القلب والجسم عموما.

ولفت إلى أن مواسم الإكثار من الطعام تشهد زيادة في أعداد المرضى بالمستشفيات، خاصة مرضى القلب، مؤكدًا أن ملء البطن قد يسبب أزمات في البطن والقلب وسائر أجهزة الجسم.