أخبار البلد

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

شيماء مجدي

أسعار الدواجن اليوم


سجلت  أسعار الدواجن ارتفاعا جديدا  بالبورصة والأسواق اليوم وذلك بالتزامن مع دخول شهر رمضان والأعياد ، حيث يزيد الإقبال على الشراء والتخزين.

ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيه يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.


أسعار الدواجن 


واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 85 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 5  جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 103 جنيهات، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك 115  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 220 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن؟

ومن جانبه ، كشف الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ، قائلا :" استقرار الأسعار يظل أمرًا نسبيًا، نظرًا لاعتماد الصناعة على دورات إنتاجية متتابعة، حيث تعمل المزارع وفق جداول زمنية محددة، يعقب كل دورة إنتاجية فترة استعداد لدورة جديدة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على حركة الأسعار صعودًا وهبوطًا" .


وأوضح "جاد" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضًا ملحوظًا، إلا أن السوق دخل حاليًا مرحلة جديدة مع اقتراب المواسم والأعياد، والتي تشهد زيادة في حجم السحب والطلب، خاصة في ظل اعتماد السوق المحلي بشكل شبه كامل على الإنتاج المحلي، الذي يغطي نحو 100% من الاحتياجات، ما يمنح المنتج المصري السيطرة على حركة السوق.


وأشار" متحدث وزارة الزراعة" إلى أن الفترات الفاصلة بين الدورات الإنتاجية قد تشهد تراجعًا مؤقتًا في المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في الأسعار، إلى جانب زيادة تكاليف الإنتاج خلال فصل الشتاء، نتيجة ارتفاع استهلاك التدفئة ومدخلات التربية الأخرى، وهو ما قد يرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

انخفاض أسعار الدواجن


وأكد في الوقت نفسه أن هذه الزيادات تظل مؤقتة، إذ تعاود الأسعار الانخفاض عقب انتهاء المواسم وزيادة المعروض من الإنتاج الجديد، مشددا على أن السوق يشهد حالة من الاكتفاء الذاتي الكامل، وتوافر المعروض، دون وجود أي أزمات في السلع.


وأكد على أن آلية العرض والطلب تظل العامل الحاسم في تحديد الأسعار، والتي تتحرك وفق حجم الإنتاج المتاح بكل دورة، مشيرا إلى أن قطاع الدواجن في مصر مستقر، والمنتج متوفر بشكل آمن للمستهلكين.

