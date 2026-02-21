لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية

شهدت قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية حيث قام 4 أشخاص بإطلاق الرصاص على أب ونجله عقب خروجهما من المسجد بعد أداء صلاة العشاء والتراويح أول يوم رمضان عندما تم رصد مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مجموعة من الأشخاص، حاملين في أيديهم أسلحة نارية وبيضاء، ينقضون على رجل وطفله الصغير، لتكشف عن وجه قبيح لخلافات لم ترحم براءة الطفولة.

تفاصيل الواقعة

تحركت الأجهزة الأمنية فى القليوبية فور رصد الفيديو، وكشفت المستور خلف هذا الاعتداء وبالفحص تبين أن مستشفى القناطر الخيرية استقبل في مساء يوم 19 من الشهر الجاري، صاحب مصنع سلك ونجله خمس سنوات وهما في حالة سيئة حيث اخترق "رش الخرطوش" جسديهما، بالإضافة إلى جروح قطعية غائرة كانت شاهدة على وحشية الاعتداء.

خلافات عائلية

وبسؤال المجني عليه الأول افاد ان المتهم الأول ليس غريباً، بل هو "خال زوجته" الذي استعان بأبنائه ليشنوا هجوماً مسلحاً على صهرهم وطفله.

وأوضح الأب أن خلافات أسرية هي التي أشعلت نيران الحقد في قلب الخال، مما دفعه للتخطيط لهذه الجريمة التي لم يراعِ فيها حرمة الدم أو صلة القرابة، متجرداً من مشاعر الرحمة تجاه طفل صغير.

وتم تشكيل فريق بحث نجح فى تحديد موقع المتهمين الأربعة ونجحت قوات الأمن في القبض عليهم جميعاً قبل محاولتهم الهرب.



كما تم ضبط "السلاح" المستخدم في ترويع المواطنين وإصابة الأب ونجله، وضمت "بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاحاً أبيض" وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام بسبب الخلافات الأسرية التي أعمت بصيرتهم.