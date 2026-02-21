قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
عزة عاطف

تعد سيارة بيجو 406، الملقبة بـ "الكريستالة"، واحدةً من أكثر السيارات التي تركت بصمةً في الشارع المصري، ولا تزال حتى يومنا هذا في فبراير 2026 خيارًا مفضلًا لمن يبحث عن الفخامة الأوروبية بسعر مناسب.

بيجو 406 موديل 2004: الكريستالة

تم رصد إعلانٍ لسيارة بيجو 406 موديل 2004 في منطقة المعادي بسعر 300,000 جنيه. 

تأتي السيارة بلون أسود ملكي وناقل حركة أوتوماتيك، ووصفها صاحبها بأنها "كسر زيرو" مقارنة بعمرها، حيث حافظت على حالتها الأصلية دون دهانات داخلية، وهو ما يفسر وصول سعرها للحد الأقصى في هذه الفئة السعرية، نظرًا لندرة وجود حالاتٍ متميزةٍ من هذا الموديل حاليًا.

الأداء الفني: محرك 2000 سي سي وقوة فرنسية

تعتمد هذه النسخة على محرك قوي سعة 2000 سي سي، يولد قوة حصانية تبلغ 136 حصانًا، مما يمنحها ثباتًا أسطوريًا على الطرق السريعة حتى مع سرعات تتخطى 180 كم/ساعة. ورغم أن المحرك كبير نسبيًا، إلا أن استهلاكه للوقود يعتبر متوازنًا، مع سعة خزان وقود ضخمة تصل لـ 70 لترًا، مما يجعلها سيارة سفر من الطراز الأول بكل تأكيد.

ما يميز السيارة هو حالة الصالون الداخلي؛ حيث تأتي بفرش جلد طبيعي، وتكييف هواء يوصف بالقوة حتى في عز الصيف، ونظام صوتي أصلي. 

وتوفر قاعدة العجلات الطويلة توفر مساحة خلفية مريحة للأرجل، وهو ما يفتقده الكثير من مقتني السيارات الاقتصادية الحديثة التي تقع في نفس النطاق السعري حاليًا.

عند الذهاب لمعاينة بيجو 406، يجب التركيز على حالة "الفتيس الأوتوماتيك" والتأكد من سلاسة النقلات تمامًا، وفحص ضفيرة الكهرباء لضمان عدم وجود تعديلات عشوائية. 

كما ينصح دائمًا بالكشف على "العفشة" الخلفية لأنها سر ثبات السيارة، والتأكد من توافر مراكز الخدمة المتخصصة لضمان استمرار أداء "الأسد" الفرنسي بكفاءة عالية.

سعر بيجو 406 بيجو 406 موديل 2004 سيارات مستعملة 300 ألف مواصفات بيجو 406 عيوب بيجو 406 قطع غيار بيجو أفضل سيارة أوروبي

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406

