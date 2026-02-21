قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
أخبار العالم

عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم السبت، بنيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة .

وأفاد مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، باستشهاد المواطن أسامة أحمد عبد العزيز النجار (46 عامًا) جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، أفاد الإسعاف والطوارئ باستشهاد شخص آخر إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" قنبلة عليه في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في مناطق انتشار قوات الاحتلال.

كما أصيب ثلاثة مواطنين، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، نقلا عن مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين نهاية شارع عمر المختار شرق المدينة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11  أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 613 مواطنا، وارتفاع عدد الإصابات إلى نحو 1,640، فيما تم انتشال 726 جثمانا.

في سياق متصل، تواصل المملكة الأردنية  تقديم الدعم الإغاثي العاجل لأهالي قطاع غزة، في إطار التزامها العميق بتخفيف معاناتهم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، ومع أول أيام شهر رمضان الفضيل، نظمت الهيئة الخيرية الهاشمية أكبر إفطار جماعي في شمال قطاع غزة، ليجمع الصائمين على مائدة واحدة.

وسط أنقاض المباني المتصدعة والركام المنتشر في الأحياء نتيجة العدوان على مدار عامين، أقيم إفطار جماعي لمئات الصائمين في مدرسة "أبو حسين" المدمرة جزئيًا بمخيم جباليا شمال القطاع، فيما سبق الإفطار مجلس مديح وابتهالات دينية، أضفى جوًا روحانيًا على الحدث في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان.

وشهدت الفعالية حضور مئات العائلات من المناطق المتضررة، حيث جرى تجهيز وجبات متكاملة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، تحت إشراف فرق ميدانية متخصصة، حيث تم التأكد من وصول الوجبات إلى مستحقيها بأعلى درجات التنظيم والكرامة، لتكون بداية شهر رمضان لحظة أمل وسلام وسط واقع مليء بالتحديات.

وأعرب الفلسطيني محمد الحلو، أحد سكان مخيم جباليا، ط عن سعادته بمشاركته في الإفطار الجماعي، مؤكدًا أنّ الحدث يمثل رسالة تضامن وأمل في ظل الظروف القاسية التي يعيشها أهالي القطاع.

وقال الحلو : "على الرغم من الصعوبات والأوضاع القاسية التي نعيشها منذ أكثر من عامين نتيجة العدوان، فإن تنظيم مائدة جماعية خلال رمضان يعيد لنا جزءًا من روحانية الشهر وفرحة التجمع العائلي والجيران التي فقدناها طوال هذه الفترة".

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

صورة أرشيفية

ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 30 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

صورة أرشيفية

بيطري الغربية:تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية على مستوى المحافظة

المتهمين

خنافة تكاتك.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

