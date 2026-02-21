أزمة اقتصادية في إسرائيل.. مخاوف الضربة الأمريكية لإيران تعصف بالشيكل

يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عملياته الانتقامية من الفلسطينيين وسط تراجع لأسواق المال الإسرائيلية .

من المقرر صدور نتائج اجتماع البنك المركزي للاحتلال يوم الإثنين المقبل، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال هجوم أمريكي على إيران.

وأدى ذلك إلى هبوط سعر الشيكل مقابل الدولار واليورو بشكل لافت.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة من أن الضربات المحدودة ضد إيران ممكنة.

ذكرت الصحف العبرية أن المستثمرين يراقبون عن كثب أي إشارات قد تصدر عن البنك، وسط قلق متزايد من أن أي تصعيد قد يزيد من الضغوط على الأسواق المالية ويعيد رسم توقعات النمو والتضخم في البلاد.

ولفتت صحف إلى أنه مع انخفاض التضخم توقع المحللون بنسبة 80% أن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع الإثنين، لكن التوترات الجيوسياسية غيرت هذا التقييم.

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة النقدية لبنك إسرائيل، برئاسة المحافظ أمير يارون، قرارًا بشأن أسعار الفائدة بعد خفضين متتاليين في الاجتماعين السابقين، كان آخرهما مفاجئًا للسوق.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في اليومين الماضيين، تغير اتجاه تداول العملات الأجنبية؛ حيث فقد الشيكل الإسرائيلي قيمته مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، بينما ارتفع الدولار تدريجيًا إلى مستوى 3.14 شيكل للدولار، والسبب الرئيسي هو احتمال شن الولايات المتحدة حملة عسكرية ضد إيران، ما سيؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية وإسرائيل على وجه الخصوص.



في المقابل، قالت إيديت موسكوفيتش، مديرة غرفة التداول في بنك فيرست إنترناشونال، إنه "لا يتوقع أن يكون ارتفاع الدولار اليوم عاملًا حاسمًا في اعتبارات خفض سعر الفائدة في القرار المقبل. لكن يدعم انخفاض معدل التضخم وتراجع النطاق المستهدف لبنك إسرائيل خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحف عن أحد مصادر السوق تقديرات بأن جميع الظروف تدعم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير هذه المرة نظرًا للوضع الجيوسياسي. وقال: "انخفضت قيمة الشيكل، ولا جدوى من خفض سعر الفائدة في ظل رياح الحرب التي تلوح في الأفق، ولا يتناسب مع نهج بنك إسرائيل المحافظ خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في ظل هذا الخطر الجيوسياسي والاقتصادي. لقد خدم هذا النهج المحافظ الاقتصاد الإسرائيلي جيدًا خلال الحرب على غزة".



وأضاف أن الدولار قد تعزز أيضًا إلى حد ما مقابل اليورو، حيث ارتفع بأكثر من 2٪ عن أدنى مستوى وصل إليه في وقت سابق .