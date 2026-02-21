قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
أزمة اقتصادية في إسرائيل.. مخاوف الضربة الأمريكية لإيران تعصف بالشيكل

محمد على خير

يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عملياته الانتقامية من الفلسطينيين وسط تراجع لأسواق المال الإسرائيلية .

من المقرر صدور نتائج اجتماع البنك المركزي للاحتلال يوم الإثنين المقبل، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال هجوم أمريكي على إيران.

وأدى ذلك إلى هبوط سعر الشيكل مقابل الدولار واليورو بشكل لافت.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة من أن الضربات المحدودة ضد إيران ممكنة.

ذكرت الصحف العبرية أن المستثمرين يراقبون عن كثب أي إشارات قد تصدر عن البنك، وسط قلق متزايد من أن أي تصعيد قد يزيد من الضغوط على الأسواق المالية ويعيد رسم توقعات النمو والتضخم في البلاد.

ولفتت صحف إلى أنه مع انخفاض التضخم توقع المحللون بنسبة 80% أن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع الإثنين، لكن التوترات الجيوسياسية غيرت هذا التقييم.

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة النقدية لبنك إسرائيل، برئاسة المحافظ أمير يارون، قرارًا بشأن أسعار الفائدة بعد خفضين متتاليين في الاجتماعين السابقين، كان آخرهما مفاجئًا للسوق.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في اليومين الماضيين، تغير اتجاه تداول العملات الأجنبية؛ حيث فقد الشيكل الإسرائيلي قيمته مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، بينما ارتفع الدولار تدريجيًا إلى مستوى 3.14 شيكل للدولار، والسبب الرئيسي هو احتمال شن الولايات المتحدة حملة عسكرية ضد إيران، ما سيؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية وإسرائيل على وجه الخصوص.


في المقابل، قالت إيديت موسكوفيتش، مديرة غرفة التداول في بنك فيرست إنترناشونال، إنه "لا يتوقع أن يكون ارتفاع الدولار اليوم عاملًا حاسمًا في اعتبارات خفض سعر الفائدة في القرار المقبل. لكن يدعم انخفاض معدل التضخم وتراجع النطاق المستهدف لبنك إسرائيل خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحف عن أحد مصادر السوق تقديرات بأن جميع الظروف تدعم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير هذه المرة نظرًا للوضع الجيوسياسي. وقال: "انخفضت قيمة الشيكل، ولا جدوى من خفض سعر الفائدة في ظل رياح الحرب التي تلوح في الأفق، ولا يتناسب مع نهج بنك إسرائيل المحافظ خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في ظل هذا الخطر الجيوسياسي والاقتصادي. لقد خدم هذا النهج المحافظ الاقتصاد الإسرائيلي جيدًا خلال الحرب على غزة".


وأضاف أن الدولار قد تعزز أيضًا إلى حد ما مقابل اليورو، حيث ارتفع بأكثر من 2٪ عن أدنى مستوى وصل إليه في وقت سابق .

الفلسطينيين الإسرائيلي كيان الاحتلال لأسواق المال إيران

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

جمهور الزمالك

الغندور يشيد بجمهور الزمالك في مباراة حرس الحدود

الهلال

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

محمد إبراهيم

فطرت في مباراة مازيمبي.. محمد إبراهيم يفجر مفاجأة بشأن إفطاره بشهر رمضان

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

