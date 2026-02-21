قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
رياضة

نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري

منتصر الرفاعي

بعد مرور 18 جولة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز اشتعلت المنافسة إلى أقصى درجاتها خاصة داخل المربع الذهبي في نسخة استثنائية تحمل الكثير من الندية والإثارة، مع صراع محتدم بين سيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز والأهلي، حيث تتقارب النقاط وتتزايد الضغوط مع كل جولة تقترب من الحسم.

جولة قليلة الأهداف… كبيرة في التأثير

شهدت الجولة الثامنة عشرة تسجيل 14 هدفًا فقط خلال 10 مباريات في مؤشر واضح على الحذر التكتيكي الذي يسيطر على أغلب الفرق مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة وانتهت 5 مواجهات بالفوز مقابل 5 تعادلات، بينها تعادلان سلبيان وثلاث مباريات انتهت بنتيجة 1-1.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

الاتحاد السكندري 1-0 سموحة

مودرن سبورت 1-1 كهرباء الإسماعيلية

إنبي 0-0 البنك الأهلي

الأهلي 1-0 الجونة

فاركو 1-1 بتروجت

المقاولون العرب 1-1 المصري

بيراميدز 1-0 سيراميكا

الإسماعيلي 1-2 وادي دجلة

غزل المحلة 0-0 زد

الزمالك 2-0 حرس الحدود

نتائج عززت من سخونة الصراع في القمة، وأشعلت كذلك معركة الهروب من القاع.

المربع الذهبي.. فارق نقطة يشعل الصدارة

رغم خسارته في الجولة مازال سيراميكا كليوباترا يتصدر جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 17 مباراة ليؤكد استمراره في المنافسة بقوة على اللقب.

ويلاحقه الزمالك في المركز الثاني برصيد 34 نقطة ويأتي بيراميدز ثالثا بنفس الرصيد، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

وتبرز أفضلية نسبية للثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي بعدما خاض كل منهم 16 مباراة فقط أي أقل بمباراة عن المتصدر ما يمنحهم فرصة ذهبية لاعتلاء القمة حال تحقيق الانتصارات المؤجلة.

الصراع بات على أشده وفارق النقاط الضئيل يجعل أي تعثر بمثابة خسارة مضاعفة في سباق يبدو مفتوحًا على كل الاحتمالات.

القاع يشتعل… وصراع الهروب يزداد تعقيدًا

في المقابل،  يتذيل الإسماعيلي في مواخرة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط فقط في المركز الـ21 في موقف صعب يحتاج إلى انتفاضة سريعة.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ20 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع طلائع الجيش صاحب المركز الـ19، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة.

المنافسة هنا لا تقل شراسة عن صراع القمة إذ تسعى فرق القاع إلى اقتناص كل نقطة ممكنة للهروب من شبح الهبوط خاصة مع تقارب النقاط وتعدد المواجهات المباشرة المنتظرة.

الدوري يدخل مرحلة الحسم

مع تبقي جولات حاسمة تبدو النسخة الحالية من الدوري المصري واحدة من أكثر المواسم تقاربًا في السنوات الأخيرة سواء في القمة أو القاع فارق النقاط الضئيل والمباريات المؤجلة والمواجهات المباشرة المرتقبة كلها عوامل تجعل المشهد مفتوحا أمام جميع السيناريوهات.

